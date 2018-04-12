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Мособлизбирком отказал в регистрации инициативным группам по проведению 3 референдумов
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Мособлизбирком отказал в регистрации инициативным группам по проведению 3 референдумов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Избирательная комиссия Московской области отказала в регистрации инициативным группам по вопросам проведения трех референдумов в Подмосковье, сообщила в ходе заседания председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
«Мы с вами в конце марта рассматривали вопросы о регистрации инициативной группы. Материалы мы отправили в Московскую областную думу, однако дума по всем трем вопросам признала вопросы не соответствующими требованиям федерального законодательства. Поэтому предлагается отказать в регистрации инициативным группам по всем трем вопросам», — сказала Коновалова.
Согласно повестке заседания, инициативная группа предлагала провести референдум по вопросу «Должен ли быть принят региональный закон, запрещающий проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию на территории Московской области предприятий по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов, а также резервирования земель под строительство таких предприятий?».
Второй предлагаемый референдум был посвящен вопросу внесения изменения в территориальную схему обращения с отходами в части запрета размещения на территории Московской области предприятий по термическому обезвреживанию отходов, установления приоритета утилизации отходов и вывоза не подлежащих утилизации отходов для обезвреживания в другие субъекты страны либо за территорию России.
Также инициативная группа предлагала провести референдум по вопросу необходимости возвращения гражданам, проживающим в Подмосковье и имеющим право на льготное пользование общественным транспортном, право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы.
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