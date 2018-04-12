ФАС не имеет претензий по слиянию «Связного» и «Евросети» в регионах кроме Чукотки

Как ранее сообщал ТАСС, ФАС согласовала объединение «Связного» и "Евросети" , выдала предписание по работе на Чукотке. Предписание касается работы на рынке розничной торговли телекоммуникационным оборудованием, радио— и телеаппаратурой, техническими носителями информации на территории Чукотского автономного округа

"Нет. Вот в этой сделке была только Чукотка. Мы не могли на эту небольшую часть рынка закрыть глаза, поэтому, собственно, логика наших действий, она, на мой взгляд, вполне разумна", — сказал он, отвечая на вопрос о существовании претензий по слиянию в других регионах России.

Как пояснил Кашеваров, ситуация на Чукотке возникла из-за того, что в городе Анадырь все представители четырех крупных сетей — МТС , «Билайн», «Связной», «Евросеть» — расположены только в одном торговом центре. По данным ФАС, «Евросеть» и «Связной» в данном торговом центре имеют в сумме большую долю, чем МТС и «Билайн», и в случае слияния необходимо исключить ухудшение доступности получения услуг и приобретения товаров для потребителя. «У „Связного“ с „Евросетью“ по той отчетности, которой мы располагаем, было 78%. Нас эта цифра смутила с таким распределением, „Билайн“ с МТС имеют оставшиеся 22%, потому мы запросили дополнительную информацию, но при этом выдали согласие с предписанием именно по Чукотке — закрыть один из двух существующих магазинов (»Евросеть" или «Связной» — прим. ТАСС)", — пояснил Кашеваров.

ФАС согласовала ходатайство группы «ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД» о покупке 100% АО «Связной логистика» (управляет сетью «Связной»). Кроме того, «ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД» получила права определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис», «Евросеть-Ритейл», «Про-Сервис» и «ЕС-Аренда», говорится в сообщении ведомства.

"ФАС согласовала ходатайство компании «ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД» о приобретении 100% голосующих акций АО «Связной Логистика», а также прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис» компаниями «Евросеть-Ритейл», «Про-Сервис» и «ЕС-Аренда».

О форуме

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано семь хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.