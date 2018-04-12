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Госдума ужесточила наказание для злостных нарушителей принудительных работ
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Госдума ужесточила наказание для злостных нарушителей принудительных работ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает наказания для уклонистов от принудительных работ, а также злостных нарушителей режима отбывания принудительных работ.
Закон предусматривает, что принудительные работы заменяются лишением свободы не только в случае уклонения осужденного от их отбывания, но и в случае признания осужденного злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ.
Кроме того, закон наделяет суд полномочием решать вопрос о заключении под стражу осужденного к принудительным работам, уклонившегося от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания наказания или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, — до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ лишением свободы, но не более чем на 30 суток.
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