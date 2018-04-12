В Сходне заработал аптечный пункт для льготной категории граждан

По просьбам жителей, а также при поддержке Химкинской торгово — промышленной палаты в микрорайоне Сходня начала свою работу социальная аптека. Теперь льготные категории граждан (держатели социальных карт «Ветеран») могут приобретать лекарственные препараты со скидкой до 15%.

— Здесь можно не только приобрести нужные лекарственные препараты, но также заказать любой препарат, которого нет в наличии, также аптека практикует систему баллов с помощью дисконтной карты, — сказал вице-президент Химкинской торгово-промышленной палаты Тарас Орлин.

Аптечный пункт открыли в рамках социального проекта «Ветеран». Он расположен по адресу: Горная улица, 26. Здесь работают фармацевты с высоким стажем и индивидуальным подходом к каждому клиенту. (то)