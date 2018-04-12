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Турпоток в Нижегородской области через два года достигнет 3 млн человек
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Турпоток в Нижегородской области через два года достигнет 3 млн человек 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Туристский поток в Нижегородской области планируется довести к 2020 году до 3 млн человек в год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Глеба Никитина.
Как отметил глава региона, для выполнения поставленной задачи необходима комплексная работа по сохранению исторического наследия.
«Сейчас мы разрабатываем программу редевелопмента центра Нижнего Новгорода. В городе сохранилось немало ценных объектов. Нужно, чтобы гости и жители могли воспринимать это наследие, как единое целое», — сказал Никитин.
Временно исполняющий обязанности губернатора также подчеркнул, что сфера туризма на сегодняшний день обладает значительным потенциалом развития. Однако, в настоящее время он используется только на 40%.
Ранее сообщалось, что известная в мире туристическая программа City Pass заработает в Нижнем Новгороде.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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