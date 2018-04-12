Адвокат: Сечин заявил в суде, что Улюкаев потребовал взятку на лестнице 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил в Мосгорсуде, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев потребовал у него взятку на лестнице здания в индийском штате Гоа во время саммита БРИКС. Об этом в ходе рассмотрения апелляционной жалобы Улюкаева на приговор рассказал его адвокат Тимофей Гриднев.
«Сегодня Сечин рассказал, что Улюкаев требовал у него взятку не во время игры в бильярд, а на некоей лестнице. Но у нас есть показания Улюкаева, что он не виделся наедине с Сечиным — только в присутствии большого количества людей. Ему это велел протокол», — сказал Гриднев.
Ранее в суде в закрытом режиме состоялся допрос Сечина в качестве свидетеля.