Встреча из цикла «Бродячая лисица» состоится в районе Марьино

Серия встреч «Бродячая лисица» для начинающих и продолжающих писателей по обмену опытом в области книгоиздания, продвижения, поиска читателей продолжится 13 апреля в медиацентре на Братиславской района Марьино.

— В программе: навигация в мире премий и профессиональных сообществ; какие есть премии и кто в них побеждает; что полезного можно найти для себя в литературных сообществах, — отметили организаторы.

Встреча начнется в 20.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». (то)