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Участие в международном технологическом форуме в Рыбинске примут представители более чем 700 российских и зарубежных компаний
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Участие в международном технологическом форуме в Рыбинске примут представители более чем 700 российских и зарубежных компаний 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Представители более чем 700 российских и зарубежных компаний посетят V международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство: развитие цифровой экономики знаний», который пройдет в Рыбинске 16 — 18 апреля.
— Форум станет коммуникационной площадкой для представителей бизнес-сообщества и органов власти, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Наша задача — стимулировать динамику рынков НТИ в регионе. Для этого необходимо создать комфортную среду для развития высокотехнологичных производств.
В рамках первого дня мероприятия пройдет пленарное заседание «Развитие цифровой экономики знаний», начнут работу пять тематических секций. Второй день форума будет посвящен обсуждению вопросов развития передовых производственных технологий. Модераторами более чем 20 рабочих секций выступят руководители компаний ОДК, «Ростех», ОАК, «General Electric», IBM, «Siemens», «General VR», Сколковского института науки и технологий и других организаций.
Акцент в обсуждении инновационных трендов будет сделан на создании «умных фабрик». Один из первых таких проектов сегодня реализуется на площадке «ОДК-Сатурн». На предприятии будет создан испытательный полигон для отработки инновационных производственных технологий, которые впоследствии позволят перейти к новой модели организации производства. В дальнейшем этот опыт будет масштабирован на другие регионы — к 2025 году в России планируется создать семь «умных фабрик».
На выставке инновационных проектов свои наработки представят резиденты «Сколково» и финалисты трека «TechNet» акселератора «GenerationS», студенты и изобретатели региона. Они презентуют передовые производственные технологии в энергетике, медицине, промышленности, биотехнологиях, логистике. В их числе — многоцелевая энергетическая система ярославца Андрея Прищепова, поисково-спасательная система «Боткрафт Систем» и многие другие.
Также в программе форума — экскурсии на промышленные предприятия области «ОДК-Сатурн» и «Русская механика».
Организаторами мероприятия являются Правительство Ярославской области, ПАО «ОДК-Сатурн», рабочая группа «Технет» Национальной технологической инициативы, Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева, администрация города Рыбинска.
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