Аптеки и отделения почты в Москве проверяют в рамках борьбы с наркоманией

"По результатам заседания Антинаркотической комиссии города Москвы… поручено спланировать и осуществить мероприятия по выявлению, пресечению и расследованию правонарушений, связанных с безрецептурным отпуском аптеками лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету", — говорится в сообщении.

Сейчас в правоохранительные органы , как следует из релиза, поступает информация о фактах безрецептурного отпуска наркозависимым препаратов, состоящих на предметно-количественном учете, таких как «Залидар», «Трамацета», «Лирика».

Отмечается, что в прошлом году в рамках противодействия «аптечной наркомании» подразделения по контролю за оборотом наркотиков проверили 192 объекта предпринимательской деятельности и выявили 102 административных правонарушения.

В ходе доклада по результатам мониторинга наркоситуации в Москве в 2017 году также были приведены данные анализа о задержаниях людей с наркотиками и изъятых запрещенных веществах, добавили в пресс-службе.

Молдовы, Германии, "На основании этих данных специалисты определили основные каналы контрабанды наркотических средств в Москву из-за рубежа: из Афганистана через Таджикистан (героин), по юго-западному направлению — в основном с территории Украины Беларуси (каннабиоиды), из стран ЕС Нидерланды (МДМА, гашиш, марихуана)", — поясняется в сообщении.

При этом отмечается, что часть наркотрафика из Евросоюза переправляется в российскую столицу посредством почтовых отправлений. Так, в 2017 году в Москве были изъяты четыре тысячи «марок» ЛСД и более 11,5 килограмма психотропного вещества МДМА. С большими партиями синтетических наркотиков на территории московского региона правоохранительные органы задерживают граждан Украины, предположительно, включенных в каналы поставок данных наркотиков из КНР

В прошлом году был перекрыт 71 канал поставки оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. На территории Москвы правоохранительные органы в 2017 году выявили более 18,6 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.