Первый весенний субботник пройдет в округе 14 апреля

Общегородские субботники пройдут в столице 14 и 21 апреля.

14 апреля в районе Покровское-Стрешнево жителей приглашают навести порядок в парке «Долина реки Сходня» (ул. Свободы, д. 2) и на набережной канала им. Москвы (ул. Свободы, д. 25/11).

В районе Митино в этот день уборка запланирована в поселке Новобратцево и в парке «Метростроителей» на улице Рословка.

В Северном Тушине к весне подготовят сквер на улице Туристская, а в районе Строгино чистоту наведут в парке вдоль Кировской поймы.

В Щукине приведут в порядок набережную канала им. Москвы, что на Авиационной улице и сквер «Юность» на улице Маршала Новикова, д. 12.

В Южном Тушине большая уборка развернётся в «Сходненском ковше» (бульвар Яна Райниса, д. 39, корп.1).

Сквер на улице Берзарина от 5 до 11 дома почистят в Хорошёво-Мневниках. В районе Куркино субботник пройдёт на пересечении улиц Воротынская и Захарьинская.

Инвентарь с собой приносить не нужно. Лопаты, грабли, мешки, перчатки — все выдадут на месте. На самых массовых площадках будет работать полевая кухня.

В этот день мы будем не только убираться, но и фотографироваться. В этом году снова объявлен традиционный фотоконкурсе «Весна. Субботник. СЗАО».

Стать его участником просто. Достаточно прийти на субботник в своем районе, ударно потрудиться и запечатлеть самый яркий или даже креативный момент своей работы. Чем больше оригинальных снимков вы сделаете, тем больше шансов на победу. Фотографии необходимо опубликовать в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» или в «ВKонтакте» до 30 апреля включительно, обязательно сопроводив их хэштегом #Чистыйсзао2018 и #ВеснаСубботникСЗАО2018. И не забудьте указать название своего района.

На фотографиях или видео может быть запечатлён один человек или группа людей. Победители будут объявлены в начале мая. А фото самых активных участников субботника попадут на страницы газеты «Москва. Северо-Запад».

Кстати, в прошлом году фотоконкурс поддержали более 2,5 тысяч жителей.