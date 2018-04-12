Двор на Череповецкой украсят клены, дубы, сосна, березы и липы

Масштабное озеленение ожидает этой весной двор по адресу: ул. Череповецкая, д. 5/14. Десяток деревьев и более сорока кустарников высадят там по программе «Миллион деревьев». Об этом рассказала заместитель директора «Жилищника района Лианозово» Екатерина Афонина

— Там появятся три березы, две липы, сосну черную, дуб черешчатый, дуб красный, клен остролистный и клен сахарный. Кроме того, высадят 40 снежноягодников белых и один лох серебристый, — уточнила Екатерина Афонина.

Напомним, всего в Лианозове этой весной планируют высадить 38 деревьев и 456 кустарников. Работы проведут по 11 адресам. (вт)