Ещё
Двор на Череповецкой украсят клены, дубы, сосна, березы и липы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двор на Череповецкой украсят клены, дубы, сосна, березы и липы 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Масштабное озеленение ожидает этой весной двор по адресу: ул. Череповецкая, д. 5/14. Десяток деревьев и более сорока кустарников высадят там по программе «Миллион деревьев». Об этом рассказала заместитель директора «Жилищника района Лианозово» Екатерина Афонина.
— Там появятся три березы, две липы, сосну черную, дуб черешчатый, дуб красный, клен остролистный и клен сахарный. Кроме того, высадят 40 снежноягодников белых и один лох серебристый, — уточнила Екатерина Афонина.
Напомним, всего в Лианозове этой весной планируют высадить 38 деревьев и 456 кустарников. Работы проведут по 11 адресам. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Участковые Лианозова начали отчитываться о своей работе перед жителями Пасхальная ярмарка прошла в храме Торжества Православия в Лианозове Субботник пройдет 14 апреля в Лианозовском заказнике
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии183
Россия определилась с украинской трубой88
Британия созывает СБ ООН78
Участники Саммита Америк встревожены7
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение