В Волгограде петербуржца осудили на 14 лет за изнасилование племянницы

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчина раньше жил в городе-герое в многодетной семье. Несколько лет назад он перебрался в северную столицу на заработки, откуда периодически возвращался, чтобы навестить родственников. В феврале 2013 года он остановился в гостях у своей сестры, живущей с маленькой дочерью. Спустя время выяснилось, что он ее тогда насиловал. О надругательствах над девочкой узнал приятель мужчины, когда взял у того жесткий диск. Мужчина, видимо, забыл, что на нем были записаны видео, на которых он насилует ребенка. Приятель, увидев ролики, обратился в полицию.