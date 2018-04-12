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В Волгограде петербуржца осудили на 14 лет за изнасилование племянницы
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В Волгограде петербуржца осудили на 14 лет за изнасилование племянницы 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил 44-летнего жителя Санкт-Петербурга за изнасилование 6-летней племянницы в Волгограде к 14 годам колонии строгого режима, а также к последующему ограничению свободы на два года.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчина раньше жил в городе-герое в многодетной семье. Несколько лет назад он перебрался в северную столицу на заработки, откуда периодически возвращался, чтобы навестить родственников. В феврале 2013 года он остановился в гостях у своей сестры, живущей с маленькой дочерью. Спустя время выяснилось, что он ее тогда насиловал. О надругательствах над девочкой узнал приятель мужчины, когда взял у того жесткий диск. Мужчина, видимо, забыл, что на нем были записаны видео, на которых он насилует ребенка. Приятель, увидев ролики, обратился в полицию.
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