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Ростех создал систему мониторинга энергоснабжения для объектов ЧМ-2018
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Ростех создал систему мониторинга энергоснабжения для объектов ЧМ-2018 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Концерн «Автоматика», входящий в Госкорпорацию Ростех, разработал и успешно протестировал прототип системы мониторинга, которая будет контролировать энергоснабжение объектов инфраструктуры на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения между Ситуационно-аналитическим центром (САЦ) Минэнерго России, концерном «Автоматика» и ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Информационно-аналитическая система создается для контроля энергоснабжения объектов в период проведения различных государственных мероприятий особой важности. Она позволяет фиксировать и отслеживать инциденты, чреватые нарушением энергоснабжения, вести оперативный мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет сообщений об аварийных ситуациях. Кроме того, с ее помощью можно в режиме реального времени передавать аварийным службам информацию о нарушении энергоснабжения. Гарантированное время получения исходной информации об изменениях обстановки не превышает 15 минут.
Система прошла апробацию в ходе президентских выборов 2018 года — она позволяла контролировать энергоснабжение избирательных участков и территориальных комиссий, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации в день голосования. Во время чемпионата мира по футболу система будет развернута для контроля энергообеспечения спортивных объектов — тренировочных баз и стадионов.
Разработка существенно сокращает время получения и передачи информации о состоянии энергетического оборудования и сетей, повышает уровень ее достоверности. Специальное мобильное приложение позволяет в несколько кликов передать сообщение с привязкой к картографическим координатам о произошедшем инциденте в Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России либо запросить обратную связь оперативного дежурного для устного сообщения.
«Данное решение относится к классу систем в области обеспечения комплексной безопасности, «умных городов» и ситуационных кризисных центров. В системе используется целый комплекс разработок радиоэлектронного кластера Ростеха — от электронных компонентов и блоков до аппаратных комплексов и собственного программного обеспечения. Работа ведется в рамках проектов «цифровизации» экономики в соответствии с поручениями президента и правительства», — сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Куликов.
Разработку системы ведет концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех. Заказчиком выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России».
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