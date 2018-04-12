Ростех создал систему мониторинга энергоснабжения для объектов ЧМ-2018

Концерн «Автоматика», входящий в Госкорпорацию Ростех , разработал и успешно протестировал прототип системы мониторинга, которая будет контролировать энергоснабжение объектов инфраструктуры на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения между Ситуационно-аналитическим центром (САЦ) Минэнерго России , концерном «Автоматика» и ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России

Информационно-аналитическая система создается для контроля энергоснабжения объектов в период проведения различных государственных мероприятий особой важности. Она позволяет фиксировать и отслеживать инциденты, чреватые нарушением энергоснабжения, вести оперативный мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет сообщений об аварийных ситуациях. Кроме того, с ее помощью можно в режиме реального времени передавать аварийным службам информацию о нарушении энергоснабжения. Гарантированное время получения исходной информации об изменениях обстановки не превышает 15 минут.

Система прошла апробацию в ходе президентских выборов 2018 года — она позволяла контролировать энергоснабжение избирательных участков и территориальных комиссий, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации в день голосования. Во время чемпионата мира по футболу система будет развернута для контроля энергообеспечения спортивных объектов — тренировочных баз и стадионов.

Разработка существенно сокращает время получения и передачи информации о состоянии энергетического оборудования и сетей, повышает уровень ее достоверности. Специальное мобильное приложение позволяет в несколько кликов передать сообщение с привязкой к картографическим координатам о произошедшем инциденте в Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России либо запросить обратную связь оперативного дежурного для устного сообщения.

«Данное решение относится к классу систем в области обеспечения комплексной безопасности, «умных городов» и ситуационных кризисных центров. В системе используется целый комплекс разработок радиоэлектронного кластера Ростеха — от электронных компонентов и блоков до аппаратных комплексов и собственного программного обеспечения. Работа ведется в рамках проектов «цифровизации» экономики в соответствии с поручениями президента и правительства», — сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Куликов

Разработку системы ведет концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех. Заказчиком выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России».