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Контроль за управляющими организациями ужесточат
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Контроль за управляющими организациями ужесточат 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Привлечение организаций к ответственности за грубые нарушения при управлении многоквартирными домами будет упрощено. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Как пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис, документ предполагает введение в КоАП отдельного состава за грубые нарушение управляющих организаций, а также упрощение процедуры привлечения их к ответственности. «Сегодня решения о привлечении управляющих организаций к ответственности за все нарушения, которые они допускают, рассматривает мировой суд. Мы предлагаем, чтобы грубые нарушения рассматривали органы государственного жилищного надзора», — сказал он.
Перечень грубых нарушений определит Правительство. Среди них — нарушения обслуживания жилищного фонда, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, незаключение договоров на обслуживание внутридомового газового и лифтового оборудования, наличие долгов.
По словам члена Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зарифа Байгускарова, принятие указанного законопроекта приведёт к снижению количества нарушений при управлении многоквартирными домами.
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