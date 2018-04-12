Контроль за управляющими организациями ужесточат

Привлечение организаций к ответственности за грубые нарушения при управлении многоквартирными домами будет упрощено. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Как пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис , документ предполагает введение в КоАП отдельного состава за грубые нарушение управляющих организаций, а также упрощение процедуры привлечения их к ответственности. «Сегодня решения о привлечении управляющих организаций к ответственности за все нарушения, которые они допускают, рассматривает мировой суд. Мы предлагаем, чтобы грубые нарушения рассматривали органы государственного жилищного надзора», — сказал он.

Перечень грубых нарушений определит Правительство. Среди них — нарушения обслуживания жилищного фонда, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, незаключение договоров на обслуживание внутридомового газового и лифтового оборудования, наличие долгов.

По словам члена Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зарифа Байгускарова, принятие указанного законопроекта приведёт к снижению количества нарушений при управлении многоквартирными домами.