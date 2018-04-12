Кареглазая модель стала голубоглазой и потеряла зрение

Модель из Аргентины сделала хирургическую процедуру по изменению цвета глаз и практически лишилась зрения, сообщает Daily Mail.

32-летняя Надин Бруна поменяла карий цвет глаз на голубой, вставив силиконовые импланты. По словам модели, операция прошла неудачно, и в результате она стала видеть «как 90-летняя старуха». Несколько месяцев глаза Бруны были красными и доставляли ей болезненные ощущения. Зрение правого глаза упало на 80 процентов, левого — на 50. В результате девушка потеряла работу, которая была ее единственным источником дохода.

«Перед операцией мои глаза были абсолютно здоровы, а теперь я всегда буду плохо видеть. Зрачки стали слишком светочувствительны, и я больше не могу фотографироваться. У меня несколько катаракт и глаукома, зрение потеряно навсегда. Меня ждет пересадка роговицы», — рассказала Бруна.

Врачи извлекли силиконовые импланты из глаз аргентинки, но восстановить зрение при таких повреждениях невозможно.