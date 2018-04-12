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О романе в стихах поговорят в районе Марьино
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О романе в стихах поговорят в районе Марьино 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Вторую часть литературного квеста по страницам книг Александра Пушкина устроят 14 апреля в медиацентре на Братиславской.
— Ведущей вечера выступит Елена Нечаева, учитель русского языка и литературы высшей категории, лауреат конкурса «Педагог года Москвы-2015», спикер 4-го съезда учителей Москвы, — отметили в библиотеке.
Участники проекта почитают «Евгения Онегина» вслух, анализируя отдельные строфы. Программа начнется в 17.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Дополнительная информация и запись по телефону: 8 (495) 345-21-01. (то)
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