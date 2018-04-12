О романе в стихах поговорят в районе Марьино

Вторую часть литературного квеста по страницам книг Александра Пушкина устроят 14 апреля в медиацентре на Братиславской. — Ведущей вечера выступит Елена Нечаева , учитель русского языка и литературы высшей категории, лауреат конкурса «Педагог года Москвы-2015», спикер 4-го съезда учителей Москвы , — отметили в библиотеке. Участники проекта почитают « Евгения Онегина » вслух, анализируя отдельные строфы. Программа начнется в 17.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Дополнительная информация и запись по телефону: 8 (495) 345-21-01. (то)