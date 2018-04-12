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В центре Нижнего на время ЧМ-2018 демонтируют троллейбусные провода
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В центре Нижнего на время ЧМ-2018 демонтируют троллейбусные провода 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Во время Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского демонтируют троллейбусные коммуникации. Соответствующее распоряжение подписано и.о. врио губернатора Нижегородской области Евгением Люлиным.
Согласно документу, мэрии Нижнего рекомендовано внести изменения в организацию дорожного движения и демонтировать троллейбусные коммуникаций в границах территории проведения фестиваля на период его подготовки и проведения.
Напомним, с 14 июня по 15 июля на площади Минина и Пожарского пройдет фестиваль болельщиков FIFA. После окончания фестиваля все объекты, задействованные при проведении мероприятия, должны быть приведены в первоначальное техническое состояние, говорится в распоряжении.
Проведение тестового мероприятия намечено на 12 июня в рамках празднования Дня города.
Напомним, на этой неделе в Нижнем Новгороде открылся магазин с официальной лицензионной продукцией чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Отметим, что аналогичные магазины уже открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
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