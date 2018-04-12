Эксперт: ввод МЦД позволит улучшить позиции Москвы в Индексе транспортных мегаполисов

Олег Карасев. МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Открытие первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск улучшит позиции российской столицы в Сводном индексе развития транспортного комплекса ведущих мегаполисов мира, где Москва на сегодняшний день занимает третье место. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор Центра научно-технологического прогнозирования экономического факультета МГУ имени Ломоносова

Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Сингапур, По его словам, Индекс впервые был разработан специалистами университета в 2016 году. В нем сопоставлены уровни развития транспортных комплексов ведущих мегаполисов мира, начиная с 2010 года. Кроме Москвы в рейтинг входят Гонконг , Лондон, Мехико Стамбул , Токио и Шанхай

"Москва уже входит в тройку лидеров [1 место — Токио], а благодаря запуску МЦД вплотную приблизится ко второму месту, пока занимаемому Лондоном. Так, разрыв между столицами двух государств в итоговом рейтинге сократится более чем на треть в пользу России — с 0,18 до 0,115 балла", — сказал он.

По словам эксперта, запуск МЦД отобразится на всех ключевых показателях, учитываемых в Индексе. Всего специалисты обращают внимание на 71 показатель, в частности на качество и доступность транспортных услуг. Они оценивают удобство пользования разными видами транспорта, среднее время поездки, наличие инновационных сервисов, удобство систем оплаты проезда.

"Так, по показателю качества транспортных услуг почти на треть сократится разрыв между Москвой и Сингапуром, занимающими 4 и 3 места соответственно. Вырастет и показатель доступности транспортных услуг — после запуска МЦД он впервые превысит отметку 6 баллов. По состоянию на 2016 год значения этого показателя выше 6 баллов были только у Лондона, Нью-Йорка и Токио", — добавил собеседник агентства.

Московские центральные диаметры