Физик Сергей Колдобский о ПАМЕЛЕ, космосе и «Салярисе»

В четверг, 12 апреля, вся страна отмечает День космонавтики. Накануне праздника редактор газеты «Борисовские пруды» связалась с кандидатом физико-математических наук, старшим преподавателем МИФИ Сергеем Колдобским и спросила о его связи с космосом:

Сергей Александрович, расскажите, чем для Вас лично является космос?

— Космос для меня — это красота, причем двойственная. С одной стороны, космос прекрасен сам по себе, особенно в звездную ночь вдали от городов. С другой стороны, красивым его делают изящные законы физики. Именно они представляют его таким, какой он есть. Возможность познать тайны, которые скрывает космос, попытки их раскрыть многого стоят. В космическом пространстве по-прежнему большое количество неизвестного. Часто можно ощутить себя первооткрывателем, вне зависимости от того, летает ли человек внутри космического корабля, или сидит за столом с ручкой и бумагой, в попытках понять секреты черных дыр.

Через какие «тернии» Вы вышли к звездам?

— Еще в старших классах школы меня стал увлекать космос, однако тогда я не мог себе и представить всей его громадности и необъятности, я просто считал, что космос — это красиво и классно. Я хорошо успевал по физике и математике. Когда в итоге я склонился в своем выборе вуза к МИФИ, оказалось, что тут есть кафедра, которая занимается космическими исследованиями. Я с самого начала нацеливался на нее, закончил эту кафедру и остался на ней работать.

Сейчас Вы — старший преподаватель МИФИ. Скажите, много ли Ваших студентов увлечены космической темой? Есть ли какие-нибудь масштабные проекты, которые вы разрабатываете вместе?

— Разумеется, среди наших студентов есть ребята и девушки, которые увлечены космической тематикой. В конце 3-го курса бакалавриата у всех студентов МИФИ начинаются практические занятия, связанные с конкретными инженерными и физическими задачами. Так что студенты, которые выбрали направления, связанные с космическими исследованиями, начинают работать с настоящими задачами космической физики и астрофизики, и при должном усердии быстро становятся полноправными членами научных коллективов, как российских, так и международных.

А какой самый яркий проект? С каким из них Вам было интереснее всего работать?

— У нас их несколько и все они довольно масштабные. На нашей кафедре это эксперименты ПАМЕЛА (полет которого уже завершен, но обработка данных будет идти еще долго — очень уж много уникальной информации было получено) и новый эксперимент ГАММА-400, который пока что только разрабатывается.

Также внутри МИФИ действует уникальная научная установка НЕВОД, которая регистрирует следы от взаимодействия высокоэнергетичных космических лучей с атмосферой Земли с помощью детекторов, расположенных на земной поверхности.

В обеих экспериментальных группах принимают участие студенты. Сам я с коллегами работаю над экспериментом ПАМЕЛА.

А ПАМЕЛА — это?

— ПАМЕЛА — это международный эксперимент по регистрации частиц космических лучей. Аппарат был размещен на российском спутнике Ресурс-ДК1, который был запущен на орбиту 15 июня 2006 года. В конце января 2016 года, после почти десятилетия работы, эксперимент был закончен. За это время было записано и передано на Землю более 40 Тб научной информации, сделано множество публикаций в высокорейтинговые международные журналы. Часть результатов оказалось очень неожиданной — в частности, был обнаружен избыток позитронов в космических лучах. Одно из объяснений этого эффекта — распад частиц загадочной «темной материи». Впоследствии результаты измерений были независимо подтверждены экспериментом AMS на борту МКС. Эти итоги привели к тому, что сейчас мы можем рассчитать энергетический баланс Вселенной. Я, Вы, наша планета, другие космические тела, — все это составляет лишь 4%. Из чего состоят оставшиеся 96%, пока неизвестно. Безусловно, все это является необходимым элементом пазла, который поможет нам понять, как развивалась Вселенная, наша планета.

На это неделе мы празднуем День космонавтики. По Вашему мнению, почему нужно его отмечать?

Россия , как носитель памяти Советского Союза имеет, богатую историю покорения космоса. У нас есть свои космические герои, люди, которые делали нечто первыми — такие, как Гагарин, Королев, Циолковский, и не только они, но и огромное количество людей, без которых их успехи были бы невозможны. Безусловно, мы должны об этом помнить и гордиться этим. Но, на мой взгляд, лучшая память — это если бы мы и дальше оставались лидирующей космической державой. Будем надеяться, что мы сможем ей остаться. Что ни говори, а конкуренты сильны как никогда.

Представьте, что Вы оказались в космосе. Как думаете, что первое привлечет Ваше внимание там?

— Думаю, что меня, прежде всего, привлечет невесомость. Думаю, что это очень необычное ощущение — когда человек не чувствует действия такой привычной земной гравитации. Это, конечно, если рассматривать ситуацию, при которой я буду находиться в космосе в скафандре или внутри космического корабля. Иначе меня в первую очередь привлечет невозможность дыхания (смеется).

Типичный вопрос в тему о космосе: есть ли кроме нас другие цивилизации?

— Очень сложный вопрос. Сейчас, несмотря на попытки математиков рассчитать вероятности возникновения органической жизни, ответ на этот вопрос по-прежнему лежит в области веры. Что касается меня — мне хочется верить, что мы не одиноки во Вселенной.

Блиц (Вы можете отвечать не коротко):

1. Проходили ли Вы когда-нибудь подготовку космонавтов?

Пока что нет.

2. Космос — это конец или начало?

Безусловно, начало

3. Наверняка Вы прочитали много книг и посмотрели много фильмов о космосе. Какие из них самые любимые?

Ох, их, правда, было много. Что касается фильмов на космическую и околокосмическую тематику — в голову приходят недавние «Интерстеллар», «Салют-7», «Гравитация». Если смотреть из более классического, то это «Космическая одиссея», давно уже хочу посмотреть «Солярис» (правда, тут уже скорее космос как декорация). Но никак не рассматриваю в категории фильмов о космосе «Звездные войны» — все-таки космос там тоже декорация. А сам этот цикл я очень люблю.

Из книг, то это произведения Хокинга. Есть еще, безусловно, много других, которые я люблю — но там снова космос выступает как декорация.

4. Вы оказались в открытом космосе: Ваша первая мысль.

Ну, думаю, что это будет нечто вроде «Огооооо! Ничего себе!»

Фото предоставил Сергей Колдобский