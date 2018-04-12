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Главой челябинской больницы назначен экс-министр здравоохранения области
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Главой челябинской больницы назначен экс-министр здравоохранения области 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Главврачом челябинской клинической больницы №6 стал бывший министр здравоохранения Челябинской области Виктор Шепелев, приказ подписан 6 апреля, сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Виктор Шепелев возглавлял областной Минздрав ещё при Петре Сумине, после назначения на пост губернатора Михаила Юревича в 2010 году, ушёл в коммерческую сферу, а в начале 2018 года был назначен главврачом Сосновской центральной районной больницы.
6 апреля был подписан приказ о новом назначении Шепелева на должность главврача крупнейшей многопрофильной больницы города, ГКБ№6.
«На этой неделе он был представлен коллективу, — цитируют пресс-службу городской администрации. — Виктор Шепелев был назначен на этот пост с учётом огромного административного опыта. Он руководил Областным аптечным складом, управлением лекарственного обеспечения регионального Минздрава и самим Министерством здравоохранения».
Прежний главврач Михаил Вербицкий, под руководством которого клиника была 4 года, был снят с должности в конце марта.
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