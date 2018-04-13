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Тамбовский губернатор сформулировал 10 приоритетов развития региона
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Тамбовский губернатор сформулировал 10 приоритетов развития региона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАМБОВ, 13 апр — РИА Новости. Десять приоритетных задач, стоящих перед Тамбовской областью, обозначил глава региона Александр Никитин, выступая в пятницу перед депутатами областной думы «О результатах деятельности администрации области за 2017 год».
Первая — достижение нового качества демографической ситуации, среди остальных приоритетов — создание условий для решения дорожной проблемы; расширение пространства общественного диалога, конкурентность региона на рынке инвестиций, рост производительности труда во всех секторах экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Губернатор также выделил дальнейшее развитие АПК — базовой отрасли экономики региона; стабильное развитие в социальной сфере; лидерство через человеческий капитал; формирование основ принципиально новой городской среды. И основное, на чем сконцентрировал внимание присутствующих Александр Никитин — выполнение задач, поставленных президентом России", — сказал собеседник агентства.
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