Тамбовский губернатор сформулировал 10 приоритетов развития региона

Первая — достижение нового качества демографической ситуации, среди остальных приоритетов — создание условий для решения дорожной проблемы; расширение пространства общественного диалога, конкурентность региона на рынке инвестиций, рост производительности труда во всех секторах экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Губернатор также выделил дальнейшее развитие АПК — базовой отрасли экономики региона; стабильное развитие в социальной сфере; лидерство через человеческий капитал; формирование основ принципиально новой городской среды. И основное, на чем сконцентрировал внимание присутствующих Александр Никитин — выполнение задач, поставленных президентом России", — сказал собеседник агентства.

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