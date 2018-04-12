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Жена может оказать мужу экономически оправданные услуги
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Жена может оказать мужу экономически оправданные услуги 

Время бухгалтера 2 часа назад
В ходе выездной проверки организации инспекция усомнилась в реальности понесенных ею затрат по двум эпизодам: оплате маркетинговых услуг и модернизации оборудования.
1. Маркетинговые услуги оказала индивидуальный предприниматель. За них организация заплатила 2,46 млн рублей.
ИФНС сочла услуги фиктивными, основываясь на том, что: 1) ИП являлась супругой гендиректора компании; 2) применяла УСН; 3) экономическая целесообразность в оказании данных услуг отсутствует. 4) полученные суммы за услуги затем переводились на ее банковскую карту.
Суд признал эти выводы ИФНС несостоятельными, поскольку: 1) доказательства недобросовестного поведения компании и предпринимателя отсутствовали; 2) факт применения предпринимателем спецрежима не опровергает оказания услуг; 3) оценивать экономическую целесообразность сделок инспекция не вправе; 4) перечисление на карту предпринимателя является является обычным поведением для расчетов физлица.
При этом в ходе процесса были представлены данные, что ИП обладает необходимыми знаниями и опытом для оказания данных услуг, они непосредственно связаны с деятельностью общества, документально подтверждены и экономически оправданы.
В частности, компанией в материалы дела были представлены письма контрагентов, подтвердивших ведение данным предпринимателем переговоров в интересах компании как до заключения договора, так и в процессе согласования отдельных заказов.
Таким образом, компания правомерно включила указанные затраты в состав расходов.
2. Оборудование было приобретено компанией за 6,5 млн рублей, на модернизацию потрачено 2,17 млн рублей, а продано оно было за 8,97 млн рублей.
Работы по модернизации согласно договору выполняла фирма-подрядчик. Проверяющие допросили бывших инженера-конструктора и инженера-технолога фирмы. Они заявили, что не могут рассказать подробности проведения выполненных работ по модернизации. На этом основании ИФНС сделала вывод, что документы составлены организацией лишь формально, фактически работы не выполнялись.
Суд признал данные выводы ИФНС несостоятельными. Свидетели не могли пояснить детали проведенных работ, однако сам факт их проведения не отрицали. Следовательно, это скорее свидетельствует о выполнении фирмой спорных работ.
При этом все документы о проведенных работах отвечают требованиям ст. 252 НК РФ и связаны с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода.
Таким образом, у инспекции оснований для исключения данных затрат из состава расходов. Решение инспекции было признано недействительным.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Центрального округа от 05.03.2018 № Ф10-5819/2017
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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