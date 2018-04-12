«Росэлектроника» планирует создать клинико-диагностические лаборатории в 10 регионах России

Проект реализуется также при участии Федерации лабораторной медицины (ФЛМ). АО „ИМЦ Концерна „Вега“ на прошлой неделе заключило с Федерацией соглашение о партнерстве, предусматривающее создание совместной рабочей группы по выработке концепций и конкретных решений клинико-диагностических центров.

“Как только мы подписали меморандум о реализации проекта у нас начались консультации с ФЛМ. Используя механизм концессии и опираясь на их экспертизу намереваемся к 2021 году централизовать службу лабораторной диагностики в 10 регионах страны, а также благодаря рекомендации ФЛМ приняли решение пустить в проект всех производителей лабораторного оборудования и реагентов, готовых к локализации», — заявил Александр Кулиш на церемонии подписания документа.