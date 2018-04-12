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«Росэлектроника» планирует создать клинико-диагностические лаборатории в 10 регионах России
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«Росэлектроника» планирует создать клинико-диагностические лаборатории в 10 регионах России 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех планирует к 2021 году создать централизованные клинико-диагностические лаборатории в 10 регионах России. В качестве пилотного региона реализации проекта выбрана Курганская область. Об этом заявил Александр Кулиш, генеральный директор АО «ИМЦ Концерна „Вега“, входящего в состав холдинговой компании и выступающего оператором проекта.
Проект реализуется также при участии Федерации лабораторной медицины (ФЛМ). АО „ИМЦ Концерна „Вега“ на прошлой неделе заключило с Федерацией соглашение о партнерстве, предусматривающее создание совместной рабочей группы по выработке концепций и конкретных решений клинико-диагностических центров.
“Как только мы подписали меморандум о реализации проекта у нас начались консультации с ФЛМ. Используя механизм концессии и опираясь на их экспертизу намереваемся к 2021 году централизовать службу лабораторной диагностики в 10 регионах страны, а также благодаря рекомендации ФЛМ приняли решение пустить в проект всех производителей лабораторного оборудования и реагентов, готовых к локализации», — заявил Александр Кулиш на церемонии подписания документа.
В свою очередь, исполнительный директор ФЛМ Аркадий Гольдберг выразил надежду на активное сотрудничество с ИМЦ концерна «Вега». «В рамках подписанного соглашения Федерация лабораторной медицины готова поделиться накопленным опытом и знаниями в области здравоохранения. Подписанный сегодня документ является началом совместной интенсивной работы», — сказал он.
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