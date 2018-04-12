«Некрасивые самолеты не летают». Внук Туполева о великом авиаконструкторе

Встреча с советником гендиректора конструкторского бюро «Туполев» Андреем Туполевым была приурочена также к годовщине масштабного мероприятия — транспортировки Ту-144 от шестого корпуса вуза на ул. Дементьева, где он простоял больше 30 лет, к корпусу №8 на ул. Четаева. Перевозка фюзеляжа весом в 50 тонн в ночь с 14 на 15 апреля прошлого года длилась 5 часов. По задумке сотрудников вуза, лайнер с бортовым номером 77107 уже к концу года превратится в интерактивный музей авиакосмической техники и примет первых посетителей.

Вершина инженерной мысли ХХ века

В этом году исполняется полвека со дня первого полета Ту-144. А в начале 60-х идея создания большого пассажирского самолета, способного летать со скоростью больше звуковой, была фантастической, ведь совсем недавно пределом достижений казались «этажерки».

Реализацию амбициозного проекта министерство обороны СССР поручило одному из самых опытных конструкторских бюро по созданию реактивных самолетов — КБ Туполева. И проект был с блеском воплощен.

«Ту-144, первый в мире в своей категории, стал вершиной инженерной мысли 20 века. В нем реализованы сотни инноваций мирового уровня, а ведь он сделан в послевоенное трудное время, — рассказал ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов . — Этот борт под руководством Андрея Туполева начали проектировать на 2 года позже участников англо-французского проекта, которые создавали конкурент, «Конкорд». Но при этом наша машина взлетела на два месяца раньше, чем западноевропейская. Вот как тогда работали».

Над ТУ-144 работали художники

Как-то раз Туполеву показали модель самолета. «Нет, не полетит», — оценил он внешний вид. — «Почему?» — «Модель некрасивая. Некрасивые самолеты не летают».

На вопрос, в самом ли деле Андрей Николаевич сказал фразу, ставшую крылатой, внук авиаконструктора ответил, что история была реальной.

«У него, кроме проектировщиков, работали и дизайнеры, это были художники достаточно высокого уровня. И, кстати, я согласен с ним», — отметил Андрей Алексеевич. По его наблюдениям, у «некрасивых» самолетов судьба оказывается неудачной — даже при хорошем старте, благополучных опытных полетах он не получает путевку в жизнь.

Почему Андрей Алексеевич выбрал профессию своего великого деда? — спросили внука конструктора будущие авиастроители.

«Я рано стал интересоваться авиационной отраслью. Но «мимо авиации» мне было не пройти. У нас дома в выходные гостили летчики, конструкторы, а сам дед по субботам был либо у министра обороны, либо у министра гражданской авиации, — вспоминал он. — Вся жизнь деда и отца была посвящена авиастроению, семья занимала гораздо меньше места, чем авиация. Когда я в 1983 году заканчивал институт ( МАИ по направлению «Самолетостроение» — прим. ред.), у меня был дипломный проект на материалах КБ Туполева. Я все не мог показать сделанные чертежи и расчеты отцу из-за его занятости. В итоге он мне сказал: приноси к 11 вечера».

Студенты задали Андрею Туполеву вопрос и о перспективах применения при строительстве самолетов аддитивных технологий (при которых «лишний» материал к изготавливаемому изделию добавляется, а не удаляется. — прим. ред.), в частности, ЗД-принтера.

«Отношусь положительно, — ответил он. — Они существенно снижают себестоимость продукции. Кроме того, кардинально влияют на систему контроля качества. Зарубежные силовые установки воздушного судна имеют встроенные системы контроля, которые показывают, например, что через полторы тысячи часов работы может выйти из строя такой-то узел. Но применение 3D-принтера будет зависеть от уровня модернизации авиазаводов».

«Одна из американский компаний разработала двигатель для большого самолета, который практически полностью выполнен с помощью 3D-печати. За этой технологией будущее», — добавил Альберт Гильмутдинов.

«Воплотим идеи в железе»

Идея перевезти ТУ-144, простоявший в Авиастроительном районе Казани 31 год, в Ново-Савиновский район, вызывала много скепсиса, отметил ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. Тем не менее запланированное было реализовано. Для установки корпуса лайнера на месте постоянной дислокации пришлось пригнать 800-тонный кран из Нижнего Новгорода, единственный подобный в Приволжском округе.

«После этого провели внешнюю реставрацию воздушного судна, смонтировали профессиональную динамичную подсветку. Первый большой этап позади, теперь же стоит собственно организация музейно-образовательного комплекса. Внутри воздушного судна будет порядка 10 тематических залов с 50 экспонатами, в том числе интерактивными. Воссоздадут кабину пилотов, и можно будет не просто посидеть за штурвалом, но и с помощью компьютерного обеспечения совершить взлет и посадку, преодолеть звуковой барьер, испытать действие перегрузки при авиаманеврах. Здесь собираются также устраивать квесты.

Главных «ипостасей» у музея три: это учебная лаборатория для студентов, центр дополнительного технического образования федерального уровня и технический музей для туристов, сказал Гильмутдинов. Но чтобы привлечь иностранных туристов, музей должен стать настоящей жемчужиной. «От вас нужны интересные идеи, а мы воплоти их в железе», — обратился ректор к учащимся.

В планах также пристроить к самолету дополнительное здание, в котором можно будет демонстрировать двигатели самолетов и другие крупные объекты. В КНИТУ-КАИ хотят создать купольный ЗД— кинотеатр, снаружи показывать вид на Землю из космоса, ночью — звездное небо. Открыть музей планируют 31 декабря 2018 года, в день 50-летия первого полета Ту-144.