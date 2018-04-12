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Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет в рамках ПМЭФ
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Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет в рамках ПМЭФ 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Стартовый день Петербургского международного экономического форума 2018 года откроет российский форум малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается в пресс‐релизе ПМЭФ.
Событие, которое состоится 23 мая, организовывает Фонд «Росконгресс» совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Деловая программа форума стартует с пленарной сессии «Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?». Беседа обещает быть откровенной: представители отечественного бизнеса разберут собственные ошибки, которые являются наиболее типичными для предпринимателей в нашей стране.
Участники форума обсудят разные аспекты в развитии малого и среднего предпринимательства в России. Восходящие звезды бизнеса наметят пути модернизации этих видов отечественного предпринимательства.
Для участия в форуме приглашены представители японской стороны. Япония является страной-гостем ПМЭФ-2018. Ее представители поучаствуют в кросснациональном круглом столе «Развитие российско-японского сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства», на котором будут обсуждаться опыт реализации совместных проектов, а также встраивание субъектов МСП в цепочки поставок крупных компаний на территории двух стран
Отдельная сессия будет посвящена молодежному предпринимательству как одному из главных столпов в развитии экономики завтрашнего дня. В фокусе обсуждений — формирование предпринимательского мышления, развитие института наставничества, а также эффективность мер поддержки молодежного предпринимательства.
Деловую программу форума завершит пленарное заседание «Вовлечение в предпринимательство», посвященное мерам популяризации предпринимательства, продвижения важности предпринимательской деятельности и формированию позитивного имиджа предпринимателя у различных категорий населения.
По словам президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александра Калинина, участие молодых бизнесменов в крупных деловых встречах является важным моментом, поскольку это поможет малому и среднему бизнесу повысить уровень собственных профессиональных компетенций и знаний, наработать новые деловые контакты.
Ранее сообщалось, что Валдайский клуб проведет теледебаты и сессию на площадке петербургского форума. Собравшиеся обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.
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