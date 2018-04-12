Муж Наташи Королевой рассказал, как перестал ей изменять

@lovepussuМуж Наташи Королевой рассказал, как перестал ей изменятьСупруг Наташи Королевой — известный бодибилдер и актер Сергей Глушко (48), более известный как Тарзан, — воплощение мечты для многих женщин. Однако уже более 15 лет единственной женщиной в его жизни остается именно жена. На днях Глушко дал откровенное интервью, в котором признался в ошибках бурной молодости и поведал секрет гармоничных отношений с Королевой.

Публикация от Сергей Глушко (Тарзан) (@lovepussu) 3 Апр 2018 в 7:48 PDT По словам Сергея, который является настоящим профессионалом в области стриптиза, ему не раз поступали непристойные предложения от представительниц прекрасной половины человечества. Однажды он даже почти принял такое предложение, но вовремя отказался, не сумев справиться с негативными эмоциями. Говоря о супружеской верности, Глушко отметил, что совершить предательство в отношении Натальи просто невозможно: Ей вообще сложно изменить. Тот еще экстрасенс — все чует. Сразу будет знать и для этого необязательно читать новости. Плюс я плохой актер — не умею маскироваться. Когда надо находиться в определенном обществе за компанию, а там есть кто-то, кого я не переношу — человек почувствует. Как бы я ни старался. Могу улыбаться, произносить хорошие слова, но от меня будет фонить. А уж с близкими тем более. Читай также: помолодевшая Наташа Королева в 43 года выглядит ровесницей сына.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 8 Июл 2016 в 2:46 PDT