Столетие российской игрушки: прошлое, настоящее, будущее

Мультимедийная пресс-конференция, посвященная проведению первого интерактивного фестиваля-форума «ДА-ИГРА!», который состоится в Москве на территории ВДНХ с 29 мая по 3 июня.

Участники:

— президент Национальной ассоциации игрушечников России и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина ЦИЦУЛИНА

— председатель правления Киностудии «Союзмультфильм» Юлиана СЛАЩЕВА;

— директор Института психологии и педагогики образования МГПУ Александр САВЕНКОВ

— директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна ВОЛОСОВЕЦ;

— научный руководитель отдела психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек Центра прикладных психолого-педагогических исследований МГППУ Елена СМИРНОВА

— руководитель Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Катерина ПОЛИВАНОВА.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей российской игрушки. Отсчет ведется с инициативы Николая Бартрама, предложившего открыть в Москве Музей игрушки. Фестиваль-форум «ДА-ИГРА!» входит в серию мероприятий общеотраслевого проекта «Индустриальная карта Игропрома России». Программа включает родительский лекторий с ведущими экспертами по игре, тест-драйв игрушек, мастер-классы с ведущими производителями игр, экспозицию популярных инновационных игрушек и игрушек более чем с 20-летней историей.

Эксперты рассмотрели ценность и роль игры и игрушек в современном обществе, обсудили вопросы защиты права детей на игрушку, обосновали необходимость введения психолого-педагогической экспертизы в этой сфере.