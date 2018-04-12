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Столетие российской игрушки: прошлое, настоящее, будущее
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Столетие российской игрушки: прошлое, настоящее, будущее 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мультимедийная пресс-конференция, посвященная проведению первого интерактивного фестиваля-форума «ДА-ИГРА!», который состоится в Москве на территории ВДНХ с 29 мая по 3 июня.
Участники:
— президент Национальной ассоциации игрушечников России и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина ЦИЦУЛИНА;
— председатель правления Киностудии «Союзмультфильм» Юлиана СЛАЩЕВА;
— директор Института психологии и педагогики образования МГПУ Александр САВЕНКОВ;
— директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна ВОЛОСОВЕЦ;
— научный руководитель отдела психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек Центра прикладных психолого-педагогических исследований МГППУ Елена СМИРНОВА;
— руководитель Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Катерина ПОЛИВАНОВА.
В 2018 году отмечается 100-летний юбилей российской игрушки. Отсчет ведется с инициативы Николая Бартрама, предложившего открыть в Москве Музей игрушки. Фестиваль-форум «ДА-ИГРА!» входит в серию мероприятий общеотраслевого проекта «Индустриальная карта Игропрома России». Программа включает родительский лекторий с ведущими экспертами по игре, тест-драйв игрушек, мастер-классы с ведущими производителями игр, экспозицию популярных инновационных игрушек и игрушек более чем с 20-летней историей.
Эксперты рассмотрели ценность и роль игры и игрушек в современном обществе, обсудили вопросы защиты права детей на игрушку, обосновали необходимость введения психолого-педагогической экспертизы в этой сфере.
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