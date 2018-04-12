Севастопольские депутаты чаще выступают по телевидению, чем пишут законы

В настоящее время на сайте законодательного собрания стали публиковаться годовые отчеты депутатов, Выяснилось, что депутат Вячеслав Горелов за 2017 год 132 раза выступил в СМИ в качестве эксперта, за это время он провел 25 рабочих встреч, 32 раза принял граждан.

«К сожалению, отдельные депутаты, например, Вячеслав Аксенов , в прошлом году внес в законодательное собрание всего два проекта закона — в рамках коллективного творчества депутатов. Самостоятельно он ни одного проекта закона не внес. Я полагаю, что законодательное собрание и депутаты, осуществлявшие свою деятельность на постоянной основе, не используют весь потенциал, присущий законодательному органу», — сказал представитель губернатора Михаил Вавилов.

Напомним, депутаты Вячеслав Горелов и Вячеслав Аксенов, в последнее время стали фигурантами громких медийных историй. Так, например, на одном из заседаний правительства выяснилось, что год назад депутат Аксенов устроил своего сына на работу в правительство. Однако, судя по отчету директора департамента транспорта Игоря Титова , сын депутата не справлялся с обязанностями.

В прошлом году при формировании границ заказника Ласпи Вячеслав Горелов критиковал правительство в затягивании процедуры. Губернатор на одном из заседаний заочно упрекнул депутата Горелова в избирательном подходе, когда выяснилось, что эксперты не учли большое количество участков. В ответ на обвинение Горелов сказал, что возможно обратится в суд. Чего впрочем, не произошло.

Напомним, отношения правительства и законодательного собрания обострились в конце прошлого года на фоне принятия трехлетнего бюджета. В знак протеста по сокращению финансирования аппарата местного парламента группа депутатов т.н. «команда Чалого» отказались от зарплат.

Очередной виток конфликта произошел уже в этом году. По мнению властей, принятие многих документов необоснованно затягивается. Вавилов привел примеры, когда депутаты не рассматривают документы по полгода.

Вчера спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева через СМИ упрекнула правительственного юриста Михаила Вавилова в превышении полномочий. Так депутаты ответили на критические заявления представителя губернатора, который рассказал прессе, что в этом году местный парламент принял 20 законов, 11 отклонил.

Сегодня на заседании правительства Овсянников вступился за своего подчиненного. Губернатор обратился к депутатскому корпусу с призывом отвечать на критику — работой.

Кроме того, позицию законодательного собрания по исполнению поручения президента в части создания конкурентной среды и приватизации ГУПов он назвал «популизмом» и призвал «не сидеть как наседка на государственном имуществе», в тех случаях, когда целесообразнее запустить процесс приватизации неэффективных предприятий. Кроме того, сегодня правительство утвердило пять проектов законов, которые в ближайшее время внесут в местный парламент.

«Таким образом правительство и губернатор стимулируют деятельность законодательного собрания. Мы рассчитываем на конструктивную работу, рассчитываем, что наши законы будут приняты оперативно и быстро. К сожалению, в последнее время проекты законов не рассматриваются и не принимаются. Мы в очередной раз выражаем надежду, что процесс будет форсирован», — сказал представитель губернатора в заксобрании Михаил Вавилов.