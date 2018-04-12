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Политолог оценил шансы Варламова в борьбе за пост мэра Москвы
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Политолог оценил шансы Варламова в борьбе за пост мэра Москвы 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Блогер Илья Варламов рассказал об идее баллотироваться на пост мэра Москвы. По его словам, он готов предложить программу радикального урбанизма, который «нужен москвичам». Мысль о выдвижении пришла блогеру в голову после заявлений ряда оппозиционеров о желании побороться за пост столичного градоначальника. Такое сообщение он разместил в своём блоге.
Глава региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин в эфире НСН заявил, что Варламов наберёт достойное число голосов, только если другие кандидаты от оппозиции будут «тусклыми».
«Какой процент он наберёт, зависит от того, какого уровня игроки выйдут [на выборы]. Навальный, Гудков, Яшин, Собчак… Если игроки будут яркие, то Варламов много не наберёт. Если игроки будут тусклые, то у Варламова будет достойный процент», — уверен собеседник НСН.
По словам Андрея Колядина, победу в грядущих выборах одержит действующий глава города.
«У Собянина (Сергей Собянин — НСН) есть самый большой ядерный электорат из всех потенциальных кандидатов. Поэтому ему очень важно, чтобы та часть, которая ему не принадлежит, была максимально размазана между потенциальными кандидатами. Варламов — один из немногих кандидатов. К началу выборной кампании появится ещё десяток кандидатов, которые весело и успешно растащат оппозиционные голоса. В результате однозначным победителем будет Собянин», — заключил в эфире НСН Колядин.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября 2018 года. Ранее о намерении баллотироваться заявляли оппозиционер, глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, член партии «Гражданская инициатива», бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
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