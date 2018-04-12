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RT организовал телемост с МКС для школьников из России и США
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RT организовал телемост с МКС для школьников из России и США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Телеканал RT совместно с американской организацией «Астрономы без границ» и РКК «Энергия» организовал телемост между школами в России и США, а также прямую связь с МКС.
Задать вопросы российским космонавтам на МКС смогли российские школьники из Томска, Королева и Сочи. С американской стороны в проекте участвовали ученики школ из штатов Южная Каролина и Монтана. Кроме того, они смогли посмотреть панорамные видео проекта RT «Космос 360» в очках виртуальной реальности.
"Эмоции детей после общения с МКС и просмотра панорамных видеороликов RT говорят сами за себя. Надеюсь, что и другие американские школы захотят принять участие в проекте. Это ещё один пример того, что могут достигнуть США и Россия, работая вместе в космосе", — заявил руководитель RT360 Эдуард Чижиков.
Российский космонавт Андрей Борисенко, который в ноябре 2016 года в одной из серий проекта RT первым в мире показал уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС, отметил, что международное сотрудничество в космосе не прекращается.
"Я рад, что мы можем показать нашу работу в космосе, а также тому, что партнерство между американцами и русскими не только возможно, но и всячески приветствуется", — сказал он.
В 2015 году RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате, а в октябре 2017-го представил в рамках «Космоса 360» SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом в открытом космосе.
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