RT организовал телемост с МКС для школьников из России и США

Задать вопросы российским космонавтам на МКС смогли российские школьники из Томска , Королева и Сочи . С американской стороны в проекте участвовали ученики школ из штатов Южная Каролина и Монтана . Кроме того, они смогли посмотреть панорамные видео проекта RT «Космос 360» в очках виртуальной реальности.

"Эмоции детей после общения с МКС и просмотра панорамных видеороликов RT говорят сами за себя. Надеюсь, что и другие американские школы захотят принять участие в проекте. Это ещё один пример того, что могут достигнуть США и Россия, работая вместе в космосе", — заявил руководитель RT360 Эдуард Чижиков

Российский космонавт Андрей Борисенко , который в ноябре 2016 года в одной из серий проекта RT первым в мире показал уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС, отметил, что международное сотрудничество в космосе не прекращается.

"Я рад, что мы можем показать нашу работу в космосе, а также тому, что партнерство между американцами и русскими не только возможно, но и всячески приветствуется", — сказал он.

В 2015 году RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате, а в октябре 2017-го представил в рамках «Космоса 360» SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом в открытом космосе.