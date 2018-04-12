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«Аэрофлот» назвал ложью прекращение полетов в США
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«Аэрофлот» назвал ложью прекращение полетов в США 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: BFM.RU
«Аэрофлот» продолжит полеты в США, у экипажей есть для этого визы. Ранее появилась информация, что пилоты компании испытывают трудности с их получением. А Telegram-канал Mash написал, что единственная российская авиакомпания, которая сейчас летает в США, может прекратить полеты уже в июне. Вот что Business FM ответили в «Аэрофлоте»:
«Аэрофлот» опровергает ложную информацию, которую распространяет Telegram-канал Mash о том, что компания в июне может прекратить полеты в США из-за отсутствия виз у экипажа. У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами. Сейчас я думаю, вообще, есть трудности у всех граждан РФ, у тех, кто желает получить визу в США. Насколько я знаю, там очень большие очереди на собеседования, поэтому, тут вопрос, наверное, не к трудностям у компании «Аэрофлот», а в целом в трудности получения виз».
В декабре прошлого года «Аэрофлот» заявлял о трудностях с получением американских виз для своих экипажей. Тогда в российском МИД заявляли, что дело дошло до массового затягивания выдачи виз. Это грозило срывом полетов регулярных рейсов.
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