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После капремонта в бывшем ДК Урицкого открылась первая в Казани киношкола
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После капремонта в бывшем ДК Урицкого открылась первая в Казани киношкола 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Первая в Казани детская киношкола открылась в Центре культуры и спорта «Московский» (бывший ДК Урицкого) после капитального ремонта, сообщает пресс-служба исполкома.
Здание 1934 года постройки не просто обновили, из него сделали многофункциональный культурный центр, где проходят занятия по робототехнике, программированию, авиамоделированию беспилотников.
После капремонта в ЦКС «Московский» появилось несколько общественных пространств: площадка для коворкинга, информационный центр, оборудованные WI-FI-зоны ожидания. Кроме того, в здании заработал долгожданный спортзал, который до этого был в аварийном состоянии и несколько лет стоял закрытым. По словам директора центра Наили Мустафиной, сейчас здесь проходят занятия по мини-футболу, волейболу и бадминтону, занимаются участники проекта «Жизнелюб».
Гордость ЦКС «Московский» — открывшаяся на его базе первая в Казани детская киношкола, оснащенная современным оборудованием, которое позволяет ребятам изучать весь процесс создания кино. В расположении ребят есть профессиональная камера, фотоаппараты, компьютерно-монтажное оборудование. По словам участников кружка, в своем творчестве они опираются на лучшие фильмы советского кинематографа.
Еще на базе центра проходят занятия по китайскому языку. Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе осмотра здания отметил, что это очень полезное начинание для будущего юных казанцев. «Надо иметь большую смелось, усидчивость и терпение, чтобы учить китайский язык. Но это очень важно, и нам в Казани нужна молодежь, которая знает китайский. У нас страна, республика и город очень дружит с Китайской Народной Республикой. Если вы освоите этот непростой, но очень важный язык, у вас будет большое будущее, так что старайтесь».
Также в ЦКС «Московский» отремонтировали актовый зал. В ходе работ архитекторы постарались не менять ничего в историческом центре дворца культуры.
«Мы оставили потолок, потолочные части, люстры. А вот то, что на стенах — лепнина, капители, колонны — это уже новое. Мы также установили акустические панели, предусмотрели специальное наполнение в багетах для хорошего звука», — рассказала директор студии архитектуры и дизайна «План» Регина Суюндукова.
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