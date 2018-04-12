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Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области
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Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
Самыми востребованными профессиями в Нижегородской области по-прежнему остаются рабочие специальности. Недостаток в кадрах отмечается на промышленных предприятиях и обрабатывающих производствах. Об этом сообщила заместитель руководителя управления по труду и занятости населения региона Татьяна Антонова на пресс-конференции 12 апреля.
По ее словам, большим спросом на рынке труда также пользуются специалисты в сферах образования, здравоохранения, строительства и оптово-розничной торговли. «Как и в предыдущие годы, по-прежнему востребованы специалисты в области IT-технологий. Есть спрос на профессионалов и в сфере услуг — гостиничном и ресторанном бизнесе», — сказала Антонова.
Говоря о прогнозах, она отметила, что в ближайшие годы потребность существенно не изменится. Спрос на высококвалифицированных рабочих не только сохранится, но и вырастет. По-прежнему будут востребованы специалисты в сфере IT-технологий.
«В связи с тем, что в настоящее время активно развивается туризм, возрастет спрос на визовых менеджеров, специалистов по работе с автоматическими системами бронирования билетов, переводчиков, администраторов и обслуживающий персонал», — добавила Татьяна Антонова.
В свою очередь проректор ННГУ-НИУ имени Н. И. Лобачевского Никита Авралев отметил, что перед тем, как ввести новые специальности, вуз проводит большую исследовательскую работу.
«Государство уже оценило, что у нас не хватает IT-специалистов в широком понимании этого слова и готово проголосовать бюджетными местами за эти направления подготовки. Мы увидим это в ближайшие несколько лет. Открытие каждого нового направления и специальности вызвано как раз потребностью в кадрах», — сказал Авралев.
Директор НИУ-ВШЭ в Нижнем Новгороде Валерий Зусман также предположил, что в будущем наиболее востребованными станут творческие профессии.
«Мы понимаем, что некоторые специальности будут исчезать. Современные технологии и искусственный интеллект заменят рутинные вещи. Но заменить креативного человека с творческим мышлением они не способны. Мы считаем, что будущее — за мультипредметностью, которая возникает на стыке разных областей», — отметил Зусман.
Напомним, количество абитуриентов в Нижегородской области увеличилось в 2018 году.
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