Бурматов: вместо налога на домашних животных необходимо вводить их регистрацию

Налога на домашних животных в стране не будет — такую позицию отстаивает думский Комитет по экологии. Однако вместо налогов нужно вводить обязательную регистрацию домашних питомцев, рассказал « Парламентской газете » глава комитета Владимир Бурматов

«Наш комитет выступает против введения налога на домашних животных. В противном случае мы поставим россиян перед выбором — платить за животных (а ведь нередки случаи, когда у одной бабушки живёт по десять котов и денег на оплату взноса просто нет) или избавляться от них. Мы убеждены, что ставить людей перед таким выбором нельзя», — отметил Бурматов.

В то же время депутат выступает за обязательную регистрацию животных, однако процедура, в отличие от чипирования, должна быть абсолютно бесплатной.