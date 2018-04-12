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Бурматов: вместо налога на домашних животных необходимо вводить их регистрацию
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Бурматов: вместо налога на домашних животных необходимо вводить их регистрацию 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Налога на домашних животных в стране не будет — такую позицию отстаивает думский Комитет по экологии. Однако вместо налогов нужно вводить обязательную регистрацию домашних питомцев, рассказал «Парламентской газете» глава комитета Владимир Бурматов.
«Наш комитет выступает против введения налога на домашних животных. В противном случае мы поставим россиян перед выбором — платить за животных (а ведь нередки случаи, когда у одной бабушки живёт по десять котов и денег на оплату взноса просто нет) или избавляться от них. Мы убеждены, что ставить людей перед таким выбором нельзя», — отметил Бурматов.
В то же время депутат выступает за обязательную регистрацию животных, однако процедура, в отличие от чипирования, должна быть абсолютно бесплатной.
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