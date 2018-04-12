Краснодарским фигурантам громкой истории о каннибализме продлили срок ареста

Краснодар . 12 апреля — Новая Кубань. Никакой ясности в этом резонансом деле по-прежнему нет и, вероятнее всего, не будет до окончания следствия.

Напомним, что все произошло в прошлом году. Дорожные рабочие нашли потерянный мобильный телефон. В нем обнаружили фото, на которых запечатлены расчлененные фрагменты человеческого тела.

Выяснилось, что телефон принадлежит Дмитрию Бакшееву . Они с супругой Натальей проживали на территории общежития краснодарского летного училища.

При проведении обыска были изъяты фрагменты пищи и мясные консервы. В ходе проведения экспертиз должны были установить природу их происхождения. Об этом сообщали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Результаты ещё не оглашены.

Бакшеевым инкриминируют ч. 2 ст. 105 УК РФ. Их жертвой стала малознакомая 35-летняя женщина, с которой они совместно распивали алкогольные напитки на заброшенной территории. Тело убитой расчленили.

По делу «краснодарских каннибалов» велась тщательная работа по установлению всех фактов и даже поиску возможных сообщников. Подозревали знакомого Дмитрия Бакшеева. Потом было установлено, что он не имеет никакого отношения к совершенному преступлению.

Молодой человек рассказывал, что у Бакшеевых действительно имелись странности в поведении. Дмитрий был ранее судим.

Адвокат, представляющая интересы супругов, сделал однозначное заявление ещё несколько месяцев назад:

— Никого они не ели.

* Адвокат краснодарских «каннибалов»: «Никого они не ели»

Остается лишь дожидаться оглашения официальной версии следствия по итогам завершения расследования дела.

* Срок содержания под стражей «краснодарских каннибалов» истекает 19 марта