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Неспешно: черепаха три дня «сбегала» от хозяйки на соседнюю улицу
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Неспешно: черепаха три дня «сбегала» от хозяйки на соседнюю улицу 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Курьезный случай произошел с черепахой в британском Уэльсе. Животное сбежало от владельца, но добралось за три дня только до соседней улицы, сообщает портал UPI.
У женщины по имени Карен 12 лет дома жила черепаха. В один из дней она уползла. Женщина искала питомца три дня, однако не смогла найти.
Черепаху случайно обнаружили сотрудники одного из центров дикой природы. Как оказалось, животное за эти дни смогло добраться только до соседней улицы, что равно пяти минут ходьбы пешком по человеческим меркам.
У черепахи был специальный чип, по нему и отследили владельца. Животное передали Карен.
Отметим, некоторые черепахи являются одними из самых неторопливых животных на земле. К примеру, огромные сухопутные черепахи двигаются со скоростью 900 метров в час.
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