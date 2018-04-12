Около 80% осужденных не привлекаются к труду в нижегородской ИК №16

Как отмечается в сообщении, в ходе проведенной в марте текущего года проверки было установлено, что 78% трудоспособных осужденных не привлекаются к оплачиваемому труду.

Сообщается также, что руководством ИК не предпринимались меры по увеличению объема производства, не создавались новые рабочие места. Допускалось искажение статистических сведений о выводе на работу осужденных. Около 1,2 тыс. квадратных метров производственных площадей остались незадействованными.

Кроме того, проверяющие обнаружили ряд запрещенных предметов.

Руководству колонии было внесено представление об устранении выявленных нарушений.