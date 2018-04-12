Ещё
Около 80% осужденных не привлекаются к труду в нижегородской ИК №16
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 80% осужденных не привлекаются к труду в нижегородской ИК №16 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Проверку провела прокуратура в исправительной колонии №16 ГУФСИН РФ по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как отмечается в сообщении, в ходе проведенной в марте текущего года проверки было установлено, что 78% трудоспособных осужденных не привлекаются к оплачиваемому труду.
Сообщается также, что руководством ИК не предпринимались меры по увеличению объема производства, не создавались новые рабочие места. Допускалось искажение статистических сведений о выводе на работу осужденных. Около 1,2 тыс. квадратных метров производственных площадей остались незадействованными.
Кроме того, проверяющие обнаружили ряд запрещенных предметов.
Руководству колонии было внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Newsroom24: последние новости
Работа 12 частных маршрутов продлена в Нижнем Новгороде на 2,5 месяца Афонин ушел с поста директора департамента кадрового обеспечения горадминистрации Низководный мост в Дивеевском районе освободился от воды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия определилась с украинской трубой103
Меркель определилась с атакой по Сирии162
Британия созывает СБ ООН84
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии22
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство31
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение