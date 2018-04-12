Около 80% осужденных не привлекаются к труду в нижегородской ИК №16 

Проверку провела прокуратура в исправительной колонии №16 ГУФСИН РФ по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как отмечается в сообщении, в ходе проведенной в марте текущего года проверки было установлено, что 78% трудоспособных осужденных не привлекаются к оплачиваемому труду.
Сообщается также, что руководством ИК не предпринимались меры по увеличению объема производства, не создавались новые рабочие места. Допускалось искажение статистических сведений о выводе на работу осужденных. Около 1,2 тыс. квадратных метров производственных площадей остались незадействованными.
Кроме того, проверяющие обнаружили ряд запрещенных предметов.
Руководству колонии было внесено представление об устранении выявленных нарушений.