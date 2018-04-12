Чудесная пирамида на Новорижском шоссе

В этом удивительном сооружении происходят чудеса. Люди выздоравливают, семена растений, пролежавшие здесь, всходят в два раза быстрее и приносят необычно большой урожай, и все благодаря «золотому сечению», как утверждает Александр Голод — создатель Пирамиды.

Когда я забила в навигатор: «Пирамида на Новорижском шоссе», он сразу выдал: «закрыто навсегда». Ну да, эту конструкцию высотой в 44 метра, возвышавшуюся над окрестностями, казалось, сделанную из прочного бетона, сдуло ураганом весной прошлого года. А я все равно поехала, интуиция подсказывала, что надо ехать. И не зря…

На прежнем месте теперь стоит скромная восьмиметровая пирамидка, собранная из остатков старой — из дерева и пластика. Но старожилы утверждают, что, «работает» она так же, как прежняя. Вокруг поля, поля и маленький домик, где фотографируют вашу ауру до и после посещения пирамиды. Но он был закрыт. А внутри даже в сувенирном киоске не было продавца. Я была единственным посетителем.

Фото © chistoprudov.livejournal.com Среди сувениров были большие и маленькие пирамидки из камня, из пластика и даже из картона и изделия из полудрагоценных камней. Пока я осматривалась, в большую пирамиду, запыхавшись, вбежала девушка. Мы разговорились. Девушка Света работает здесь продавцом сувениров уже три года. Она рассказала, что раньше у них были толпы народа, буквально не протолкуться, а теперь практически никто не приезжает, хотя открыты они каждый день с 10.00 до 18.00. Все думают, что ураган 29 мая снес Пирамиду навсегда, но, оказывается, ее восстановили за два месяца. Помимо сувениров, внутри стояли бутыли с «заряженной» водой и глобусы.

— А глобусы-то зачем? — спросила я, — они тоже как-то чудодейственно влияют на ауру?

— Нет, у Александра Ефимовича просто свой завод по производству глобусов.

Александр Ефимович Голод, создатель этого уникального сооружения — инженер-исследователь — он убежден и убеждает всех, что пространство в пирамиде и вокруг нее структуризируется и изменяется в позитивную сторону. Таким образом, с помощью пирамид можно влиять на улучшение судьбы не только отдельно взятого индивидуума, но и на судьбы мира — политические, экономические, социальные. Жаль только, что никаких научных подтверждений этому нет. По его собственным словам, «эффект формы — вещь непризнанная».

Фото © Сергей Мухамедов / NedoSMI

Но на деле-то все обстоит иначе. Например, директор Астраханьгазпрома попросил Голода построить 22-х метровую пирамиду около Аксарайского газоконденсатного завода в Астраханской области , который 30 лет отравлял людей своим ядовитым воздухом. Насчитывалось до 650 случаев отравления ежегодно. А теперь, когда пирамида стоит и функционирует — единичные случаи!

И таких примеров много — около 20 пирамид построил инженер -энтузиаст в разных уголках России

— Расскажите, — пытаю я продавца Свету, — а вы лично видели, чтобы кому-то пирамида помогла?

Фото © Сергей Мухамедов / NedoSMI

— Конечно, — отвечает Света, — вот приезжал мужчина три года назад на инвалидной коляске, потом стал приезжать уже на костылях, а теперь с палочкой приходит своими ногами.

— И сколько же времени он проводил в пирамиде?

— Ну, он подолгу сидел — по полдня. А вот еще случай был с моей подругой. Она очень хотела замуж выйти. А вот тот правый угол, — говорят, «любовный». Ну, я ей и посоветовала в том углу постоять. Было это в июле, а в октябре мы уже на ее свадьбе гуляли.

Фото © Сергей Мухамедов / NedoSMI

В этот момент в пирамиду вошла пожилая женщина, очень дорого одетая, и за ней молодой мужчина. Женщина села на стул, стоящий у стенки, приняла определенную позу, соединив большой и указательный пальцы на руках, и закрыла глаза. Молодой человек встал рядом и уткнулся в телефон. Было очевидно, что кто-то из них верит, а кто-то нет.

-…. а у них 17 лет не было детей, — донесся до меня голос Светы, — и вот потом приезжают, уже вторым она беременна… — Света увлеклась. Чтобы ее остановить, я сказала, что очень заинтересовалась правым углом и пойду там постою.

Фото © Сергей Мухамедов / NedoSMI

Александр Ефимович Голод, с которым я познакомилась позже, рассказал, что пирамида работает не сама по себе, а только в силу представлений человека, потому что каждая наша мысль материальна. И энергии, которые может привлекать мысль, колоссальны по своей мощности, но изучены крайне мало. Так что он сам не считает пирамиду панацеей от всех бед, а лишь инструментом в ваших руках: «Гармонию вокруг вас создает не пирамида или информационная матрица, а только вы сами с их помощью».

Информационные матрицы — это как раз маленькие пирамидки и побольше, которые я рассматривала возле входа. Стоят они между прочим четыре с половиной тысячи и выращиваются под большой пирамидой. Там под ней есть подвал глубиной три метра, где из специального раствора гипса, смешанного с водой, в результате гидрокристаллизации вырастают кристаллы для будущих пирамидок, внешне очень похожих на малахитовые.

Фото © Сергей Мухамедов / NedoSMI

Сейчас Александр Голод планирует построить 100 метровую пирамиду на этом же самом месте, но уже из бетона, армированного стеклом. Подмосковные власти не против, но материально помочь никто не желает. «Есть масса результатов, — говорит Голод, — а с востребованностью — проблемы». Возведение 100-метровой пирамиды — дело очень дорогостоящее. Счет идет даже не на миллионы, а на миллиарды. Но и нынешняя пирамида неплоха, потому что она впитала в себя всю энергию, наработанную прежней. Напоследок я поинтересовалась у Александра Ефимовича:

— А вы сами посещаете пирамиду?

— Да. Регулярно. Пару раз в неделю точно.

— И у вас в жизни все хорошо?

— Скорее да, чем нет, — ответил он после долгого молчания.

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