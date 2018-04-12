В Черемушках прошла тренировка по развертыванию поста радиационного наблюдения

В районе Черемушки на базе ГБУ «Жилищник» прошла тренировка по развертыванию поста радиационного и химического наблюдения (ПРХН). Задачей тренировки было оказание методической помощи району Черемушки и совершенствование подготовки личного состава.

Тренировка началась с представления отчетно-планирующей документации, материально-технического обеспечения ПРХН и наглядной агитации. По сигналу «Радиационная опасность» («Химическая тревога») начальник поста РХН провел оповещение и сбор личного состава, в который входят два наблюдателя: разведчик — дозиметрист и разведчик — химик.

Личный состав получил табельное имущество, привел в готовность приборы, прибыл на место развертывания ПРХН и приступил к измерениям. Затем наблюдатели определили уровень радиации, тип отравляющего вещества и его концентрации, одновременно, занося записи измерения в журналы наблюдения, с дальнейшим докладом результатов начальнику поста.

В конце тренировки начальник Управления по ЮЗАО Департамента ГОЧСиПБ Владимир Шостик дал положительную оценку мероприятию и действиям личного состава ПРХН, отметив, что поставленные во время тренировки цели и задачи выполнены, обучаемые получили необходимые теоретические знания и практические навыки.