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В Черемушках прошла тренировка по развертыванию поста радиационного наблюдения
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В Черемушках прошла тренировка по развертыванию поста радиационного наблюдения 

Мои Черемушки 42 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
В районе Черемушки на базе ГБУ «Жилищник» прошла тренировка по развертыванию поста радиационного и химического наблюдения (ПРХН). Задачей тренировки было оказание методической помощи району Черемушки и совершенствование подготовки личного состава.
Тренировка началась с представления отчетно-планирующей документации, материально-технического обеспечения ПРХН и наглядной агитации. По сигналу «Радиационная опасность» («Химическая тревога») начальник поста РХН провел оповещение и сбор личного состава, в который входят два наблюдателя: разведчик — дозиметрист и разведчик — химик.
Личный состав получил табельное имущество, привел в готовность приборы, прибыл на место развертывания ПРХН и приступил к измерениям. Затем наблюдатели определили уровень радиации, тип отравляющего вещества и его концентрации, одновременно, занося записи измерения в журналы наблюдения, с дальнейшим докладом результатов начальнику поста.
В конце тренировки начальник Управления по ЮЗАО Департамента ГОЧСиПБ Владимир Шостик дал положительную оценку мероприятию и действиям личного состава ПРХН, отметив, что поставленные во время тренировки цели и задачи выполнены, обучаемые получили необходимые теоретические знания и практические навыки.
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