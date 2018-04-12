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В Пакистане беременную певицу застрелили за отказ петь стоя и танцевать
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В Пакистане беременную певицу застрелили за отказ петь стоя и танцевать 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Пакистане беременную 24-летнюю певицу Самину Самун застрелили во время концерта, сообщает The Independent.
Зрители попросили сидящую на стуле певицу встать и потанцевать, но находящаяся на седьмом месяце беременности девушка отказывалась. Тогда рассерженные гости стали забрасывать ее деньгами, и Самине пришлось встать. После этого один из тех, кто активно требовал от певицы встать, застрелил ее.
Самину Самун доставили в больницу, но спасти не смогли. Теперь задержанного предполагаемого убийцу Самины ее вдовец требует осудить за двойное убийство — девушки и их нерожденного ребенка.
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