В Пакистане беременную певицу застрелили за отказ петь стоя и танцевать

Зрители попросили сидящую на стуле певицу встать и потанцевать, но находящаяся на седьмом месяце беременности девушка отказывалась. Тогда рассерженные гости стали забрасывать ее деньгами, и Самине пришлось встать. После этого один из тех, кто активно требовал от певицы встать, застрелил ее.

Самину Самун доставили в больницу, но спасти не смогли. Теперь задержанного предполагаемого убийцу Самины ее вдовец требует осудить за двойное убийство — девушки и их нерожденного ребенка.