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Беременную певицу застрелили во время выступления за отказ станцевать
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Беременную певицу застрелили во время выступления за отказ станцевать 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пакистанскую 24-летнюю певицу Самину Самун (выступала под псевдонимом Синдху) застрелили во время концерта за отказ исполнить танец. Видеозапись инцидента опубликовало издание The Independent в четверг, 12 апреля.
Как передает портал Geo TV, убийца артистки по имени Тарик Джатой задержан полицией. По словам свидетелей, мужчина наставил на девушку пистолет и приказал встать и танцевать вместо того, чтобы петь сидя. Самун поднялась со стула, но отказалась исполнить танец, и Джатой выстрелил в нее. Отмечается, что певица была беременна.
Инцидент произошел в пакистанском городе Ларкана, провинция Синд. Самун выступала на свадьбе в качестве приглашенной артистки.
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