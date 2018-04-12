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Минпромторг предлагает повысить до 10% пошлины на ввоз оборудования для пищепрома
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Минпромторг предлагает повысить до 10% пошлины на ввоз оборудования для пищепрома 

ТАСС 41 минуту назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает правительству повысить до 10% ввозные пошлины на оборудование для пищевой промышленности. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.
"В качестве дополнительной регуляторной поддержки по пищемашу мы предлагаем поднять ввозные пошлины на все оборудование до уровня от 0,5% до 10% — то, что у нас есть возможность сделать в рамках ВТО", — сказал Мантуров.
По его словам, более детально все предложения по развитию машиностроения пищевой и перерабатывающей промышленности отражены в проекте отраслевой стратегии, которую в ближайшее время предлагается утвердить на уровне правительства.
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