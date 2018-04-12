Минпромторг предлагает повысить до 10% пошлины на ввоз оборудования для пищепрома

"В качестве дополнительной регуляторной поддержки по пищемашу мы предлагаем поднять ввозные пошлины на все оборудование до уровня от 0,5% до 10% — то, что у нас есть возможность сделать в рамках ВТО ", — сказал Мантуров.

По его словам, более детально все предложения по развитию машиностроения пищевой и перерабатывающей промышленности отражены в проекте отраслевой стратегии, которую в ближайшее время предлагается утвердить на уровне правительства.