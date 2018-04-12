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Минпромторг поддержит «Русал», если от него поступит такая просьба
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Минпромторг поддержит «Русал», если от него поступит такая просьба 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Минпромторг РФ постарается оказать поддержку компании «Русал», попавшей под новые санкции США, если предприятие обратится с такой просьбой, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
"Как «Русал» обратится к нам за поддержкой, мы тут же её постараемся оказать", — сказал Мантуров журналистам.
"Поддержка — это конкретное мероприятие, конкретные меры, у нас есть сегодня контурные инструменты, если их где-то нужно будет перенастроить, мы оперативно это сделаем", — добавил он.
США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, «Русал», "Группа ГАЗ".
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