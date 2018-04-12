Минпромторг поддержит «Русал», если от него поступит такая просьба

"Как «Русал» обратится к нам за поддержкой, мы тут же её постараемся оказать", — сказал Мантуров журналистам.

"Поддержка — это конкретное мероприятие, конкретные меры, у нас есть сегодня контурные инструменты, если их где-то нужно будет перенастроить, мы оперативно это сделаем", — добавил он.