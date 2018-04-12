15 свиней и один «фермер-афганец» в Нижнем Новгороде угрожают срывом ЧМ-18

Хардкор по-соседски

Дмитрий приобрел на улице Молодая Гвардия участок. Теперь на нем расположены три дома, и вовсю резвится живность. Только вот жителей окрестных домом от такого соседства уже трясет.

Дело в том, что хозяин жизни не считает нужным содержать животных по правилам. В результате вся дворовая территория представляет собой огромную захламленную свалку. Здесь их и кормят, здесь они и отправляют свои нужды.

Запах в округе стоит отвратительный, все окрестности заполонили крысы, а соседние участки загажены воронами, которые тоже прилетают сюда на кормежку. Жители пытались договориться с хозяином подворья, даже предлагали своими силами благоустроить его территорию, лишь бы он избавился от такого количества животных, навел порядок.

Однако Шаров на их жалобы не реагирует, предложение о помощи игнорировал и даже угрожал расправой.

— Мы форточки не можем открыть — такая вонь стоит, — рассказала старшая по улице. — Крысы бегают такие, что кошки их боятся. Воронье слетается, все обгадили, они разносят куски пищи, которыми он свиней кормит, мослы, пакеты какие-то, ужас. Летом тучи мух, мы не успеваем липучки вешать!

— Станет чуть потеплей, вообще дышать нечем, — добавляет еще один сосед. — Крысы по всем погребам бегают, а у нас там продукты хранятся. Они все сжирают, пол гложут, даже в дома залазят, уже ходить страшно стало.

Еще один ближайший сосед рассказал, что в его саду прошлым летом крысы пожрали все груши прямо на деревьях.

— Мне каждый год приходится забор восстанавливать, — рассказал Леонид Терентьев. — С тех пор, как мы стали возмущаться, он специально стал выкладывать помои, которыми кормят свиней прямо ко мне под забор. Так они ко мне на участок метровые подкопы роют.

«До олимпиады управлюсь» или закон бессилен

История со свиньями продолжается второй год. В прошлом году на подворье Шарова было 11 свиней. Но заставить его избавиться от животных, которые несут потенциальную опасность африканской чумы свиней, ни ветслужба, ни ветнадзор не смогли.

По существующим правилам единственное, что могут сделать эти органы — выписать штраф. Они его и выписали. Размер впечатляет — 500 рублей. Стоимость примерно полутора килограммов свинины.

Он только посмеялся в глаза соседям и наплевал на предписания ветслужбы.

Сегодня уговаривать его вывезти с подворья животных на специальный пункт убоя и сдать мясо в торговую сеть к фермеру приехал глава Ленинского района Алексей Глазов, представители различных служб. Визиту он не обрадовался, ерничал и хамил журналистам.

А на предложение избавиться от свиней сказал, что они еще должны набрать вес по 100 килограмм и «до олимпиады он управится». Видимо, перепутал чемпионат мира с олимпийскими играми.

А чем может грозить существование такого хозяйства не только соседям, но и всему городу, нам рассказала главный ветеринарный врач Ленинского района Наталья Тараскина.

Несколько раз в последние годы вспышки африканской чумы свиней (АЧС) приводили к поголовному уничтожению животных в нескольких районах области. Правила действий ветслужб в случае возникновения очага, в зону отчуждения попадает зона радиусом 25 километров от места, где обнаруживают больных животных.

В такой зоне вводится запрет на ввоз, вывоз и торговлю продуктами животного происхождения, закрываются кафе и рестораны, запрещается проведение массовых мероприятий. Представьте себе, что это произойдет во время ЧМ-18.

Законные казусы

А теперь внимание: никто из контролирующих органов ничего не может сделать с господином Шаровым и его свинарником. Кроме штрафа. В прошлом году, как мы рассказывали, он заплатил 500 рублей.

17 апреля Шарова вызвали в ветнадзор и там ему выпишут новый штраф — 1000 рублей.

Ни заставить навести порядок на своем подворье, ни заставить в принудительном порядке избавиться от свиней власти законными способами не могут.

А товарищ, который называет себя «афганцем», даже не зарегестрирован как юридическое лицо и может творить на своей территории все, что хочет.

— Кормление свиней пищевыми отходами тоже запрещено, — рассказал корреспонденту NN.RU инспектор Госветназора Александр Полухов. — Однако до последнего времени Iаров закупал пищевые отходы в детском саду и лицее. Директорам этих учреждений мы вынесли предупреждения о недопустимости таких действий.

P. S. В нижнем Новгороде есть еще одно подворье, где бывший прапорщик выращивает сейчас 9 свиней. Но к нему претензий нет ни у госветнадзора, ни у соседей нет — там все устроено по-правилам, животные содержатся в чистоте и порядке.