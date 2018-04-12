Спасатели круглосуточно дежурят на переправах в Курске

После 12 апреля специалисты ожидают понижение уровня паводковых вод Паводковая ситуация в Курской области находится на постоянном контроле оперативной дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области».

В связи с незначительной высотой перелива дамбы (25 см.) п. Износково Рыльского района, где проживают 348 человек, организована работа переправы, в местном магазине подготовлен запас продуктов и товаров первой необходимости. Кроме того, в поселке создан отдельный пожарный пост, в районе переправы есть ФАП, где дежурят медики.

Также на контроле подтопление моста рядом с д. Шумаково Солнцевского района. Как пояснили в пресс-службе МЧС , ситуация не влияет на жизнеобеспечение населения в связи с наличием объездных путей.

С начала паводка в Курской области оказались подтопленными следующие придворовые территории: 5 — в СНТ «Строитель», п. Щетинка Курского района; 25 — в Железнодорожном округе г. Курска ; 12 — в Центральном округе г. Курска; 12 низководных моста в н.п Малые Угоны и н.п. Шумаково.

В областном центре функционируют 4 лодочные переправы.

Переправа № 1 организована рядом со школой №16. Здесь дежурят 4 спасателя, в перевозке жителей используется моторная лодка от АСС Курской области и автомобили высокой проходимости УАЗ и УРАЛ от ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области». Людей перевозят круглосуточно. На 1-м Стрелецком переулке также дежурит специалист от подрядной компании.

Переправа №2 функционирует на улице Тимской, где транспортировка осуществляется на автомобиле УАЗ и моторной лодке от Аварийно-спасательного формирования г. Курска. Круглосуточно дежурят трое спасателей.

Переправа №3 организована на улице Сушковской. Курян перевозят два автомобиля от Управления ГОЧС при Администрации г. Курска, а также моторная лодка и автомобиль ЗИМ от подрядной организации. Дежурство круглосуточное.

Переправа №4 работает на улице Киевской. Люди пересекают залитую водой улицу на лодке. Круглосуточно дежурит один сотрудник.

Всего на переправах в Курске задействованы 6 единиц автомобильной техники, 4 плавательных средства и 14 человек личного состава.

По информации специалистов, пик прохождения паводка ожидается на 12 апреля.