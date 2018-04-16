Ямал и Югра принимают участие в сессии форума ООН по вопросам коренных народов

"Делегация Ямала вновь поделится своим опытом с зарубежными коллегами. Будут затронуты темы: «Сохранение и развитие языков коренных народов Севера в ЯНАО» и «Коллективные права коренных народов на земли, территорию и ресурсы». Также планируется участие ямальцев в дополнительном мероприятии российской делегации, в рамках которого будут рассмотрены социально-значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов, здравоохранение и социальные услуги", — сказали ТАСС в департаменте международных и внешнеэкономических связей региона.

Делегацию соседнего региона ХМАО-Югры возглавит первый замгубернатора Алексей Шипилов . «Планируется его выступление по вопросу деятельности в шести областях, определенных мандатом Постоянного форума с учетом Декларации ООН о правах коренных народов. Мандат постоянного форума — это документ-резолюция, который определяет дальнейшие действия Форума и дает право исполнительному органу ООН выполнять свои функции», — сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Также отметили, что представители думы Югры примут участие в дискуссии «Социально-значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов. Здравоохранение и социальные услуги. Российский опыт», организатором которой выступает Федеральное агентство по делам национальностей России

О форуме

Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов — площадка для обсуждения вопросов коренных народов, связанных с их экономическим и социальным развитием, культурой, окружающей средой, образованием, здравоохранением, защитой прав человека. В мероприятии примут участие около 500 представителей разных стран.

Сотрудничество Ямала с ООН началось в 2003 году, когда представителей региона пригласили принять участие в II сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, далее ямальцы участвовали еще в шести таких сессиях.

Югра в марте 2017 года принимала выездное заседание экспертного механизма по правам коренных народов, созданного при Совете ООН по правам человека. В ходе мероприятия эксперты из Африки, Латинской Америки, Северной Америки, Азии и Восточной Европы познакомились с опытом региона по поддержке коренных малочисленных народов Севера.