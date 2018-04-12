На Ямале реализуют десять программ по защите интересов коренных северян

Об опыте Ямала в сфере обеспечения устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера рассказал начальник управления внешнеэкономической деятельности департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа Иван Тимкин в ходе XV Красноярского экономического форума (КЭФ), который проходит в эти дни.

"Представителей международного экспертного сообщества проинформировали, что в ЯНАО реализуется 10 государственных программ, нацеленных на защиту интересов и прав КМНС. Наиболее важное направление — медицина. На базе учреждений здравоохранения Ямала созданы мобильные медицинские бригады, работают подразделения санитарной авиации. Уделяется внимание медицинскому просвещению коренных народов. На национальные языки переводятся буклеты по вопросам сохранения здоровья и профилактики. Результатом мероприятий стало снижение уровня заболеваемости и смертности, в том числе младенческой", — говорится в сообщении.

В образовательных учреждениях округа обучается более девяти тысяч воспитанников из числа коренных малочисленных народов Севера. Дети находятся на полном государственном обеспечении. Сегодня интернаты — это современные центры этнокультурного образования, где созданы все условия для проживания и обучения. Во всех школах-интернатах при разработке учебных программ учитывается национально-региональная специфика. В учебных мастерских воспитанников готовят к труду по профессиям, необходимым в оленеводстве и рыболовстве.

Широкую известность получил ямальский проект «Кочевая школа». Он предоставляет возможность детям Севера, живущим в традиционной среде, получить современное качественное образование.

В ЯНАО также поддерживаются традиционные отрасли хозяйствования КМНС: оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов, художественные промыслы, отмечают власти.

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