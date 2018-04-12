Экономика, инвестиции и развитие коренных северян. Ямальцы участвуют в форумах в Красноярске

Завтра, 13 апреля, в рамках XV Красноярского экономического форума губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин станет участником тематических круглых столов, а также серии встреч с представителями органов государственной власти и крупного бизнеса. Как сообщает пресс-служба главы региона, ожидается, что вопросы реализации стратегических инфраструктурных проектов арктического Ямала рассмотрят на рабочем совещании с участием федеральных министров и членов правительства РФ

Главная тема Красноярского экономического форума — « Россия 2018-2025: Стратегия. Проекты. Люди». В рамках комплекса мероприятий проходит XIII Генеральная ассамблея международной организации северных регионов «Северный форум». Его повестка посвящена обсуждению развития арктической зоны и северных территорий в условиях глобальных изменений в Арктике. Накануне в рамках открытого совещания комитета региональных координаторов рассмотрели опыт ЯНАО в сфере обеспечения устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. Общий доклад о положении дел представил начальник управления внешнеэкономической деятельности окружного департамента международных и внешнеэкономических связей Иван Тимкин . Представителей международного экспертного сообщества проинформировали, что в ЯНАО реализуют 10 государственных программ, нацеленных на защиту интересов и прав КМНС.

Наиболее важное направление — медицина. На базе учреждений здравоохранения Ямала созданы мобильные медицинские бригады, работают подразделения санитарной авиации. Уделяется внимание медицинскому просвещению коренных народов. На национальные языки переводят буклеты по вопросам сохранения здоровья и профилактики. Результатом мероприятий стало снижение уровня заболеваемости и смертности, в том числе младенческой.

В образовательных учреждениях округа обучается более девяти тысяч воспитанников из числа коренных малочисленных народов Севера. Дети находятся на полном государственном обеспечении. Сегодня интернаты — это современные центры этнокультурного образования, где созданы все условия для проживания и обучения. Во всех школах-интернатах при разработке учебных программ учитывают национально-региональную специфику. В учебных мастерских воспитанников готовят к труду по профессиям, необходимым в оленеводстве и рыболовстве.

Широкую известность получил ямальский проект «Кочевая школа». Он предоставляет возможность детям Севера, живущим в традиционной среде, получить современное качественное образование. Сегодня на Ямале, если ученик не может прийти в школу, то школа идёт вслед за учеником. Этот проект уже обсуждаем далеко за пределами российской Арктики.

В ЯНАО также поддерживают традиционные отрасли хозяйствования КМНС: оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов, художественные промыслы. Сформирована система финансовой поддержки хозяйственной деятельности: предоставляют безвозвратные денежные субсидии, гранты, различные формы социальных выплат.

НОВАТЭК, Роснефть, ЛУКОЙЛ, К важным достижениям Ямала можно отнести установление конструктивного диалога с компаниями топливно-энергетического комплекса. В регионе работают порядка 50 крупных предприятий. Это такие гиганты, как Газпром Total и другие. Соглашения, которые заключаются сторонами, в обязательном порядке учитывают интересы коренного населения. При поддержке предприятий ТЭК строят фактории, перерабатывающие комплексы, социальные объекты, жильё. Ни один индустриальный проект на Ямале не реализуют без учёта самых строгих экологических стандартов. Более того, все они проходят процедуру публичных слушаний с участием представителей тундровых общин.

Результатом успешной региональной политики в отношении коренного малочисленного населения является участие Ямала на системной основе в сессиях Постоянного форума ООН Нью-Йорке . Для обеспечения прав и законных интересов КМНС регион сотрудничает с ООН с 2003 года. В этом году в апреле ямальцы примут участие уже в 17-й сессии Постфорума ООН по вопросам коренных народов Севера.

По итогам обсуждений лучших практик в регионах Северного форума принимаются действенные рекомендации и предложения, оказывающие позитивное влияние на национальные политики стран-участниц Северного форума.