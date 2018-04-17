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Авторы, пишущие на языках коренных народов Севера, получили премии на Ямале
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Авторы, пишущие на языках коренных народов Севера, получили премии на Ямале 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Лауреаты конкурса по присуждению специальных премий имени П. Е. Салтыкова, Л. В. Лапцуя, С. И. Ирикова за лучшее освещение на языках коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в печатных изданиях тематики сохранения и развития культурного наследия КМНС в 2018 году получили награды, сообщает правительство ЯНАО.
"По итогам работы конкурсной комиссии были определены победители в трех номинациях. Размер каждой премии составляет 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
За лучшее освещение заявленной тематики на ненецком языке премия присуждена пенсионерке из Салехарда Надежде Лаптандер. Ее конкурсное произведение «Юрвы иринана» ("Забытые предки") было опубликовано в газете «Время Ямала», а в апреле в Панаевске (Ямальский район) успешно прошла премьера пьесы «Юрвы иринана». В своем произведении автор напоминает о традициях ненцев, сопоставляя жизнь современных тундровиков с жизнью их предков.
Надежда Лаптандер является постоянным участником мероприятий по сохранению, популяризации культуры родного народа. За активное участие в социально-экономическом и культурном развитии коренных малочисленных народов Севера награждена благодарственными письмами, почетной грамотой ассоциации «Ямал — потомкам!», дома культуры «Строитель» (Тюмень), общественной организации КМНС «Кедр» (Тюмень), отмечает правительство округа.
За лучшее освещение на языке народа ханты победителем признана старший редактор программ народов Севера ОГТРК «Ямал-Регион» Зинаида Лонгортова. В конкурсном произведении на языке ханты «Восты йиӈкпи Ун Ас панан» ("У синеводной Оби") автор рассказывает о красоте малой родины, традициях и обычаях родного народа.
За лучшее освещение на языке народа селькупы победителем стала психолог Центра милосердия (Толька, Красноселькупский район) Валентина Баякина. В конкурсном произведении автора на селькупском языке «Ама» ("Мама") рассматривается вопрос сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Севера через поддержку семейных ценностей, уточняют власти.
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