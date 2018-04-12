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Зинаида Кириенко отказалась выходить замуж за Ланового из-за торчащего уха
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Зинаида Кириенко отказалась выходить замуж за Ланового из-за торчащего уха 

Вести.Ru 53 минуты назад
Всесоюзная слава пришла к Зинаиде Кириенко после «Тихого Дона», где она сыграла Наталью Мелехову. Потом были «Судьба человека», «Любовь земная», «Два капитана» и десятки других фильмов, ставших классикой отечественного кинематографа.
К 27 годам она была уже звездой экрана, и многие мужчины мечтали видеть ее своей женой. Но она всем отказывала. Отказала даже любимцу миллионов женщин Василию Лановому.
Когда они были молоды, Лановой, как рассказала Кириенко в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека», пришел свататься — просил руки Зинаиды у ее тети. Однако разборчивая красавица отказала и ему.
"Мне он не нравился, представьте себе. Мне почему-то казалось, что у него ухо одно торчало", — признается актриса.
Тем большее удивление у поклонников и знакомых Зинаиды вызвала новость о том, что она в свои 27 лет вышла замуж за никому неизвестного 17-летнего юношу. Причем, через два месяца после знакомства.
Вопреки злым языкам, брак этот оказался любовью на всю жизнь. С Валерием Тарасевским они прожили 44 года, вплоть до его смерти.
Возможно, на характер Кириенко оказала влияние личность ее матери — женщины незаурядной.
В Дагестане, где жила их семья, мама будущей актрисы скакала на коне, рубила лозу, брала призовые места, при этом работая на рыбоконсервном заводе и возглавляя кружок «Ворошиловский стрелок». До войны ее мама воспитала два набора кавалеристов, рассказывает Зинаида Кириенко.
От клейма «дети врага народа» ее и брата спасло то, что незадолго до начала репрессий их родители развелись, а сама она была записана на фамилию матери.
Отец ее до революции был курсантом юнкерского училища, которого в 1919 году белогвардейцы отправили в Лондон, а потом «распределили» в Махачкалу. Здесь он и познакомился с будущей женой — матерью Зинаиды. В годы репрессий он был арестован и пропал.
Почему актриса несколько лет не снималась и кто помог ей вернуться в профессию? Что ответил Сергей Герасимов, когда Кириенко призналась ему в любви? Где познакомилась актриса с будущим супругом и как разглядела в юноше настоящего мужчину? Об этом Зинаида Кириенко рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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